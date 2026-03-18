“Aziende Vive”: Confapi Sicilia protagonista della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026

Cinque imprese aprono le porte al territorio per raccontare innovazione, competenze e identità industriale

All’indomani della conferenza stampa nazionale del 16 marzo, durante la quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha presentato il calendario ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, Confapi Sicilia annuncia la partecipazione all’iniziativa con il progetto “Aziende Vive”, un ciclo di visite nelle imprese industriali di eccellenza dell’isola che apriranno le porte a studenti, imprenditori e stakeholder per raccontare dal vivo il valore del saper fare italiano.

«La Giornata Nazionale del Made in Italy celebra il nostro biglietto da visita nel mondo: qualità, eccellenza e quel saper fare italiano che nasce dall’incontro tra identità dei territori e innovazione -, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolineando come l’edizione 2026, con quasi 800 eventi in Italia e nel mondo, abbia come tema unificante la formazione, perché la forza del Made in Italy risiede nelle competenze e nella capacità di trasmettere nel tempo i saperi che rendono uniche le nostre produzioni».

In questo contesto Confapi Sicilia è tra i protagonisti della manifestazione, contribuendo al calendario nazionale con il progetto “Aziende Vive”. In Sicilia sono previste 8 aperture aziendali, 5 delle quali organizzate da Confapi Sicilia, pari a oltre il 60% delle iniziative industriali dell’isola nell’ambito della GNMI 2026.

«Ringraziamo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per aver inserito il progetto Aziende Vive nel calendario nazionale della Giornata del Made in Italy 2026 – dichiara Dhebora Mirabelli, presidente di Confapi Sicilia -. È un riconoscimento importante per un’iniziativa che mette al centro imprese, competenze e territori, contribuendo a raccontare il Made in Italy come patrimonio produttivo, culturale e identitario del nostro Paese».

«Un ringraziamento particolare – aggiunge Mirabelli – va alle imprese che hanno scelto di aderire e di aprire i propri stabilimenti, condividendo con Confapi Sicilia lo spirito e gli obiettivi del progetto. Grazie alla loro disponibilità prende avvio la prima sperimentazione di turismo industriale promossa da Confapi Sicilia, un’iniziativa che mette in relazione impresa, territorio e formazione e che punta a valorizzare il patrimonio produttivo dell’isola».

«Aziende Vive è un progetto che valorizza una nuova dimensione del turismo legata ai luoghi della produzione e alle eccellenze industriali del territorio. Aprire le imprese – sottolinea Tiziana Serretta, presidente della Filiera Turismo e Cultura di Confapi Sicilia – significa raccontare il Made in Italy attraverso competenze, innovazione e cultura del lavoro, rafforzando il legame tra industria, territorio e attrattività turistica».

Le visite consentiranno di conoscere da vicino i processi produttivi e le tecnologie di imprese che rappresentano filiere strategiche del Made in Italy: dall’agroalimentare alle tecnologie per l’agricoltura sostenibile, dalla chimica dei materiali all’elettrotecnica e alle telecomunicazioni.

Il programma prenderà il via il 13 aprile a Modica (Ragusa) con Moak Caffè S.p.A., storica impresa del settore agroalimentare specializzata nella torrefazione e trasformazione del caffè. Il giorno successivo, 14 aprile, sempre a Modica, sarà la volta di Agriplast S.p.A., azienda attiva nella produzione di materiali plastici innovativi per l’agricoltura.

Nel giorno simbolo della Giornata Nazionale del Made in Italy, 15 aprile, l’iniziativa farà tappa a Rocca di Caprileone (Messina) presso Irritec S.p.A., leader internazionale nelle tecnologie per l’irrigazione sostenibile. Il programma proseguirà il 16 aprile a Belpasso (Catania) con la visita agli stabilimenti di NTET S.p.A., impresa specializzata nella progettazione e produzione di componentistica per reti energetiche e telecomunicazioni.

Il ciclo di appuntamenti si concluderà il 22 aprile a Gela (Caltanissetta) con Maredamare Srl, azienda impegnata nella trasformazione e valorizzazione dei prodotti ittici della filiera agroalimentare siciliana.

Le visite, organizzate da Confapi Sicilia, prevedono gruppi di partecipazione limitati e momenti di confronto con imprenditori e management aziendale, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra impresa, formazione e territorio, in linea con il tema dell’edizione 2026 della Giornata del Made in Italy.

Il progetto “Aziende Vive” si propone inoltre come modello replicabile a livello nazionale per promuovere il turismo industriale e valorizzare le eccellenze produttive italiane.

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