Storie correlate

Don Bosco 2000 Aidone: Nasce una nuova comunità dell’accoglienza a Resuttano: un tassello in più nella rete SAI promossa da Don Bosco 2000

Riccardo Ottobre 23, 2025

Forum provinciale Terzo Settore si va verso la costituzione.

Riccardo Ottobre 22, 2025
moretti

Giancarlo Moretti è il nuovo portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore,

Riccardo Ottobre 21, 2025

Ultime notizie

formazione avis

Avis Sicilia: a Enna corso di formazione per il proprio personale

Riccardo Novembre 9, 2025
siaz vince

Basket Serie B Nazionale seconda vittoria consecutiva per la Siaz Piazza Armerina

Riccardo Novembre 9, 2025

Valguarnera: casetta dell’acqua nuovamente funzionante

Riccardo Novembre 9, 2025

M5S Ars: “Da Schifani solo fumo negli occhi. Mandi a casa invece tutti i direttori generali della sanità per il fallimento sulle liste d’attesa, come aveva promesso”.

Riccardo Novembre 9, 2025