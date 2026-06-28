Antincendio Boschivo: il centro Sicilia si scherma con 27 nuovi volontari specializzati.

ENNA, 27 GIUGNO 2026 – Il sistema di Protezione Civile Sicilia si rafforza in modo significativo.

Si sono conclusi oggi, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, gli esami del terzo corso AIB promosso dal DRPC Sicilia.

Le prove hanno ufficializzato l’abilitazione di 27 nuovi operatori delle province di Enna e Caltanissetta, pronti a operare sul territorio a stretto supporto delle squadre dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale.

Questo traguardo corona un percorso intenso che, nelle giornate precedenti, ha visto i volontari alternare lezioni teoriche in aula a impegnative esercitazioni sul campo.

Durante l’addestramento pratico, i corsisti hanno appreamo le tecniche operative e le norme di sicurezza necessarie per affrontare l’emergenza fuoco, coordinati passo dopo passo dal DRPC Sicilia, dai Vigili del Fuoco e dalla società di formazione “D.R.E.A.M. Italia”.

L’ingresso operativo di queste 27 nuove forze rappresenta una risposta concreta per la tutela ambientale. L’aumento dei volontari formati potenzia, ancora di più, la rete di monitoraggio e la rapidità d’azione, garantendo una difesa più capillare e una preziosa collaborazione con i corpi dello Stato e della Regione contro la piaga degli incendi boschivi.

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