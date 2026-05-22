Poker di impegni per la scuderia RO racing nel fine settimana che sta per iniziare. I riflettori saranno puntati sul Rally dell’Adriatico, dove ai nastri di partenza ci saranno i pluricampioni italiani Paolo Andreucci e Rudy Briani, sulla cronoscalata Val d’Anapo Sortino e sugli slalom Coppa Città di Partanna e Coppa Città di Lurenziana.

Emozioni e adrenalina nel fine settimana per i rappresentanti della scuderia RO racing. Il sodalizio sportivo è pronto a schierare i propri portacolori in ben quattro competizioni di assoluto rilievo nel panorama automobilistico nazionale, spaziando dai polverosi sterrati del Rally dell’Adriatico alle pendenze della cronoscalata Val d’Anapo Sortino, fino ai passaggi tra i birilli degli slalom Coppa Città di Partanna e Coppa Città di Laurenziana.

Nel penultimo fine settimana di maggio, nelle Marche, il 32° Rally dell’Adriatico, valido per il Campionato Italiano Rally Terra, rappresenta l’appuntamento più atteso del panorama rallystico nazionale. A difendere i colori della scuderia ci sarà la leggenda vivente del motorsport italiano, Paolo Andreucci. Il pilota garfagnino, forte dei suoi 14 titoli di Campione Italiano, sarà coadiuvato alle note dall’esperto Rudy Briani, a bordo di una performante Skoda Fabia RS gommata MRF Tyres. L’equipaggio punta dritto ai vertici della classifica per confermare quanto di buono fatto vedere finora nella serie sterrata.

Per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, i motori si accendono in Sicilia da oggi fino a domenica 24 maggio per la classica 41^ Coppa Val d’Anapo Sortino. La Ro Racing si presenta al via con due specialisti pronti a dare battaglia nelle rispettive classi. Francesco Beninati, al volante della sempre verde Honda Civic Type R vorrà ripetere il successo della Catania Etna nella competitiva classe N 2000. Antonio Torre cercherà invece di imporre il proprio ritmo nella classe RSCUP-RSTC con la potente Seat Leon Cup.

Discorso a parte merita la 32ª Coppa Città di Partanna, valida per il Trofeo d’Italia Slalom. Domenica 24 maggio la scuderia sarà con certezza grande protagonista tra i birilli trapanesi, dove a scendere in strada ci sarà un quartetto agguerrito. Tra le spettacolari monoposto saranno presenti Antonio Di Matteo, su Gloria C8 Suzuki, già due volte vincitore tra i birilli nelle gare del 2026 e Francesco Bigione, su Gloria B5 Suzuki, recentemente terzo allo Slalom di Bonagia. Entrambi sono candidati ai piani alti della classifica assoluta. Tra le vetture a ruote coperte, Maurizio Marino cercherà il successo in classe N 1600 su Peugeot 106, mentre Giuseppe Di Miceli sarà allo start su MG ZR 105 in classe A 1400.

Infine, in Basilicata per la 13ª Coppa Città di Laurenzana, gara valida per lo Challenge Interregionale Slalom, ambizioni di successo per il fortissimo Saverio Miglionico, pronto a scatenare la cavalleria della sua Osella Pa 21 E2SC 2000.

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