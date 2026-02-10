Storie correlate

La scomparsa dello scienziato Zichichi. Il sindaco di Poggioreale: ” La Sicilia perde uno dei suoi più prestigiosi ambasciatori del sapere a cui piaceva ripetere – e noi non possiamo che concordare con lui – che “è la terra di Archimede e non dei mafiosi”

Riccardo Febbraio 9, 2026 0

L’Instituto Cervantes celebra venti anni di attività a Palermo con una serie di iniziative in programma per tutto il 2026.

Riccardo Febbraio 9, 2026 0

Morte Zichichi, il cordoglio di Turano: «Grave perdita per la comunità scientifica, da cattolico ha affrontato il rapporto tra scienza e fede»

Riccardo Febbraio 9, 2026 0

Ultime notizie

LA POLIZIA DI STATO COMMEMORA GIOVANNI PALATUCCI

Riccardo Febbraio 10, 2026 0
antonello 1

Asta di un dipinto di Antonello. Venezia (PD): “L’opera venga acquisita ed esposta in Sicilia”

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

Uil FPL: salvaguardare il personale dell’Ente Autodromo di Pergusa

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

LAVORO: BANDO AST. GIAMBONA “SERVONO TUTELE PER I LAVORATORI”

Riccardo Febbraio 10, 2026 0