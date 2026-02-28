Assoro: la promozione della Settimana Santa affidata a Bella Sicilia e Onda TV

l’Amministrazione Comunale ha affidato la promozione televisiva e social della Settimana Santa di Assoro al network composto da Bella Sicilia e Onda Tv, insieme a tutti i canali di divulgazione a loro collegati.

Abbiamo scelto una realtà editoriale con una forte presenza digitale che vanta più di 3,5 milioni di followers, capace di raccontare il nostro territorio con professionalità e grande capacità di diffusione, raggiungendo un pubblico ampio su tutto il territorio nazionale.

La collaborazione non si limiterà alla promozione degli appuntamenti della Settimana Santa, momento di profonda fede e tradizione per la nostra comunità, ma includerà anche la realizzazione di servizi giornalistici dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e identitario di Assoro.

In particolare, verrà raccontata la nostra storia, le nostre radici e la nostra identità di Borgo dello Zolfo, elemento distintivo che rappresenta una parte fondamentale della memoria collettiva e dello sviluppo economico del nostro paese.

Sarà un’occasione importante per mostrare al grande pubblico la bellezza delle nostre tradizioni, la ricchezza del nostro centro storico e il senso di appartenenza che caratterizza la comunità assorina.

Continuiamo a lavorare per promuovere Assoro con una visione moderna, valorizzando ciò che siamo e ciò che rappresentiamo.

