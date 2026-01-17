Assoro comunicazione alla cittadinanza di allerta meteo da parte del sindaco
Comunicazione alla Cittadinanza:
Allerta Meteo per il 18 Gennaio 2026 e giorni a seguire
Gentili cittadini,
siamo stati informati dalla Protezione Civile Regionale riguardo all’arrivo di una forte tempesta, che porterà condizioni meteorologiche avverse a partire da domani, 18 gennaio 2026. Le previsioni indicano:
– FORTI PIOGGE e possibili TEMPORALI in particolare su Calabria (versante ionico) e Sicilia orientale.
– VENTI INTENSI con raffiche di burrasca forte, specialmente su Liguria centro-occidentale, Calabria e Sicilia.
Modalità di Comportamento e Raccomandazioni:
1. EVITARE DI USCIRE: Si consiglia di limitare gli spostamenti non necessari fino al miglioramento delle condizioni meteo.
2. ATTENZIONE a comunicazioni ufficiali: Seguire gli aggiornamenti da parte delle autorità locali e della Protezione Civile.
3. PREPARAZIONE:Assicurarsi che gli oggetti all’esterno siano ben fissati per evitare danni o pericoli.
4. SICUREZZA: In caso di emergenze, contattare i servizi di emergenza e seguire le indicazioni fornite.
5. SITUAZIONE SCOLASTICA: Un comunicato ufficiale riguardante la chiusura o le misure da adottare nelle scuole sarà emesso entro la serata di domani 18 gennaio 2026.
Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e a rimanere informati.
Grazie per la vostra collaborazione
IL SINDACO
Antonio Licciardo