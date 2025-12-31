21.10.25 Bois du Cazier di Marcinelle Visita di stato dei Reali del Belgio Ré Philippe e la Regina Mathilde e del Presidente Sergio Mattarella e sua figlia Laura momento molto toccante e pieno di emozione in un luogo sacro come il Bois du Cazier dopo la loro visita dei luogi sacri e dello spazio 8 agosto 1956 e visto il film ricordo della catastrofe (vedi reportage sul sito del B du C :www.leboisducazier.be) L’incontro con le Istituzioni belghe e italiane e gli orfelini delle vittime con la comunità le associazioni di minatori e le associazioni italiane, i patronati ..Per tutti noi e la Trinacria un grande privileggio e onore di stringere la mano ai Reali del Belgio e al Presidente Mattarella e sopratutto aver rimesso una lithografia miniatura della lampada gigante offerta al B.C. al Ré Philippe ed al Presidente Mattaralla con una lettera ricordo…e sul progetto Ponte Me.

9.11.25 Pranzo di ritrovamento dei partecipanti al Tour Sicilia 2025 con presentazione del prossimo Tour 2026 Sicilia e le Isole Eolie dal 18/5 al 26/5/2025 organizzato dalla Camiansa di Enna ed il risponsabilissimo e competente Carlo CASCIO che ringraziamo per l’ascolto nella preparazione di questo nuovo evento in occasione del 40° anniversario della Trinacria (1985(40anni)2025

14/15/16.11.25 Edizione 7 del W E Siciliano a cura del Comitato di Gemellaggio CHATELET/CASTELTERMINI

E del suo impegnatissimo presidente Pippo Bordenga, un momento di vera sicilianià con vari commercianti di Casteltermini che hanno dato visibilità e competenza dei loro prodotti tipici con grande entusiasmo degli invitati e visitatori.

23 & 24.11.24 Bruxelles X Edizione Settimana della Cucina Italiana nel Mondo invito dal Presidente dei Chef del Belgio Pino NACCI

Con grande professionalità nel curare nei minimi dettagli questa magnifica manifestazione con la presenza di molte personalità ! Percorso degustazione Sardinia Expériences-Insula ed altri Stands enogastronomici

Incontro con un giovane siciliano originario di CT eletto miglior ristorante del Belgio 2025. Gara di cucina e premiazione.. Terminino con un bravissimo a Pino per il lavoro che fate che quest’anno é stato anche premiato con il riconoscimento Internazionale attribuito a l’Italia per la prima volta nel mondo. La Cucina Italiana é stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO il 10 dicembre 2025

Grazie a tutti coloro che hanno presentato con successo il progetto.

29.11.25 Corrispondanza ufficiale di fine anno a tutti i soci e simpatizzanti della Trinacria con gli auguri di Buon Natale e Felicissimo nuovo anno 2026 e presentazione del Tour Sicilia & Isole Eolie dal 18 al 26.5.2026 con già 40 pronotazioni al 30.12.25…….

30.11.25 Bois du Cazier – Pranzo di beneficenza in occasione della Sta Barbara organizzata dall’ Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wallonia (AMCW) con un buonissimo menu curato dal tesoriere Vincenzo Mentino ! Molte personalità presenti e la Trinacria é stata rappresenta dal Vice Presidente Salvatore Puglisi.

21.12.25 Circolo Sardo Quattro Mori Durante il pranzo presentazione del libbro in italiano e francese

Dal titolo DESAPARECIDOS di Stefania Cuccu a distribuito dedicato gratuitamente la ringrazziamo

Nuovamente per aver ricordato l’emigrazione sarda in Argentina….

31.12.25 Siamo ancora « IN ATTESA DI UNA RISPOSTA » di cosa farà il Ministro Matteo SALVINI ?

Ma il 5 e 6 dicembre un cordialissimo scambio di mail con il Deputo Simone Billi forse avremo una

Risposta e di più ci ha spedito la sua vittoria riguardo al’IMU

Il Presidente Angelo Lavore

Advertisement

Advertisement

Visite: 126