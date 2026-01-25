Assemblea dei Soci del Comitato Locale

IPA Piazza Armerina 2026

Venerdì 23 gennaio, presso il ristorante “Primavera” di Piazza Armerina, si è tenuta l’annuale Assemblea dei Soci del Comitato Locale IPA Piazza Armerina, con la numerosa partecipazione di tantissimi amici IPA, a dimostrazione dell’affetto, unione, attaccamento che in questi anni questo Direttivo Locale ha saputo portare con tutti gli impegni profusi e soprattutto evidenziando il vero senso del nostro credo che è il sacro valore dell’amicizia. Durante l’assemblea sono stati approvati: – il Rendiconto di Gestione 2025; – il Rapporto Annuale 2025; – la Programmazione Eventi 2026.

In merito a quest’ultimo punto discusso in assemblea, il Direttivo Locale ha illustrato ai presenti il documento di programmazione degli eventi che si intendono realizzare durante l’anno 2026, con vivo apprezzamento dei partecipanti per ciò che è stato proposto e acquisendo le nuove iniziative ed eventi suggeriti dai soci presenti.

La bellissima giornata conviviale si è conclusa con la consegna dell’attestato di fedeltà per la lunga permanenza nell’IPA, al nostro amico Egidio Fascianella, per i suoi ben 40 anni di militanza IPA. Nell’occasione è stato, infine, consegnato un presente ufficiale IPA Piazza Armerina ai nuovi amici soci iscritti, presenti alla serata conviviale.

Un momento di vera amicizia è stato aver avuto ospite d’onore insieme a noi l’amico americano Douglas Anthony SCOTT – di Philadelphia (Pennsylvania) della U.S. Army Veteran and Former Combat Engineer from Texas, in visita speciale in Sicilia per onorare i suoi antenati SCOTT, che hanno partecipato alla cd. “Operazione HUSKY” nel 1943 durante l’invasione alleata in Sicilia e che sono sepolti nel Cimitero di Guerra Canadese situato in territorio di Agira (EN). Un vivo ringraziamento va al nostro amico socio Serafino Mangione per averci fatto conoscere questo simpatico amico americano, ospitandolo durante la sua venuta ad Agira (EN).

Tutto il direttivo locale esprime un grazie sincero ai numerosi amici IPA che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, svoltosi all’insegna della vera amicizia che ci lega all’appartenenza a questa famiglia, a questa associazione IPA, conclusasi con la consueta cena conviviale all’insegna del nostro motto “Servo per Amikeco”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 114