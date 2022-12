Arriva a La Bottega della Felicità il “Caffè sospeso” e il “Libro sospeso”, nuova iniziativa solidale per la comunità Ennese.

Una nuova idea lanciata dal team de la bottega della felicità per questo Natale 2022 solidale, che trae ispirazione dalla tradizione napoletana. L’iniziativa del “caffè sospeso e Libro sospeso” si rifà a un’antica tradizione della Campania, nata nella terra della generosità. È possibile, infatti, in alcuni bar e librerie di Napoli e di Salerno, vengono pagati un caffè sospeso o un libro sospeso per essere donati a qualcuno che non può permetterselo.

Questa iniziativa solidale per La Bottega della Felicità contribuisce a diffondere la pratica del dono per promuovere le pari opportunità, con l’obiettivo di favorire alle persone l’accesso alla cultura, creando occasioni di crescita e conoscenza. La Bottega della Felicità promuove quest’iniziativa affinché nessuno resti solo.

Ti aspettiamo per questo “Natale solidale 2022” per partecipare all’iniziativa “Un caffè sospeso e/o un libro sospeso”!!!

