Aran, firmato il contratto 2022-2024, Lionti, Camarda e Borrelli (Uil e Uil Fpl Sicilia): “La firma frutto di lavoro unitario e costante”.

Palermo. La Uil Sicilia e la Uil Fpl Sicilia esprimono soddisfazione per la firma, avvenuta all’Aran, del contratto collettivo 2022-2024 per il personale del comparto della Regione siciliana. Si tratta del terzo rinnovo contrattuale ottenuto in questa legislatura, un risultato che conferma l’impegno costante del sindacato nella tutela dei lavoratori del pubblico impiego e nel riconoscimento del loro ruolo fondamentale al servizio della collettività. “È un passo importante – dichiarano Luisella Lionti, segretaria generale Uil Sicilia, insieme a Maurizio Camarda e Gianni Borrelli della Uil Fpl Sicilia – che valorizza le professionalità del personale dopo anni di attesa e di sacrifici. La sigla del contratto è il frutto di un lavoro unitario e costante ai tavoli di contrattazione sempre per la difesa diritti dei lavoratori e per promuovere un modello di pubblica amministrazione fondato su competenze, dignità e rispetto del lavoro”.

