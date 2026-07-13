Storie correlate

CARCERI: SAPPE, EVASIONE TRAPANI. “CATTURA RAPIDA GRAZIE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA. ORA BASTA EMERGENZE”

Riccardo Luglio 13, 2026
Carnevale e Greco

‘Generazione che costruisce’: a Enna la partecipazione giovanile diventi un impegno permanente

Riccardo Luglio 13, 2026

CARCERI: SAPPE, CATANIA PIAZZA LANZA È UN’EMERGENZA. TRE AGENTI IN OSPEDALE. “LO STATO HA ABBANDONATO LA POLIZIA PENITENZIARIA”

Riccardo Luglio 12, 2026

Ultime notizie

Forza Italia, Castiglione, D’Agostino e Tomarchio: “Minardo ha ricostruito fiducia, ora tocca a Catania”

Riccardo Luglio 13, 2026

Goletta Verde arriva in Sicilia: il 14 luglio sarà ormeggiata a Capo D’Orlando

Riccardo Luglio 13, 2026

ANTONIO TROVATO IN CONCERTO AL TEATRO MASSIMO (SALA STEMMI) DAL 14 AL 16 LUGLIO.

Riccardo Luglio 13, 2026

CARCERI: SAPPE, EVASIONE TRAPANI. “CATTURA RAPIDA GRAZIE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA. ORA BASTA EMERGENZE”

Riccardo Luglio 13, 2026