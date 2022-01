Appalti: Cgil e Fillea su arresti per i lavori nel porto di Riposto, “Gravisimo lucrare sulla sicurezza e sulla salute della persone”

Palermo, 14 gen- “Il lucrare sulle opere di messa in sicurezza è un fatto gravissimo anche sotto il profilo morale. E’ mettere a rischio per il proprio guadagno la vita delle persone, è più che una ruberia e come tale deve indignare tutti e spingere tutti alla denuncia nel caso si venga a conoscenza di fatti simili perché il malaffare possa essere perseguito”. Lo dicono Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia e Giovanni Pistorio, segretario della Fillea commentando l’indagine della Procura di Catania sui lavori nel porto di Riposto e gli arresti di oggi. Plaudendo all’ azione delle forze dell’ordine i due esponenti sindacali aggiungono : “Quel che più colpisce- aggiungono- è che la rete del malaffare si diramasse tra più province. Chiediamo agli organi di vigilanza – sottolineano- una più attenta osservazione e verifica sui lavori pubblici, per far sì che fatti come quelli del porto di Riposto possano essere prevenuti”.

Visite: 35