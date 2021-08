Anniversario Marcinelle: il presidente dell’Associazione Italo – Belga Trinacria Angelo Lavore: “Rammarico per l’assenza della Regione Sicilia”

E’ stato il sottosegretario Benedetto della Vedova a presenziare per il governo italiano lo scorso 8 agosto la cerimonia di commemorazione dei 65 anni della tragedia di Marcinelle in Belgio in cui persero la vita 262 minatori di cui 136 italiani e 5 siciliani. Le altre nazionalità, 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 3 algerini 3 ungheresi 2 francesi, 1 olandese, russo, inglese e ucraino. Presente come ogni anno l’associazione Italio Belga “Trinacria” il cui presidente Angelo Lavore, di chiare origini ennesi si è rammaricato che alla commemorazione la Regione Sicilia è stata assente. La cerimonia é iniziata alle ore 8.05 con la Benedizione della campana (Maria Mater Orphanorum) Alle ore 8.10 i 262 rintocchi corrispondenti al numero e nome delle vittime della tragedia. Per lo stato italiano sono intervenuti: Il Sottosegretario Benedetto Della Vedova, l’Ambasciatore d’Italia in Belgio Francesco Genuardi, con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie Luigi Maria Vignali, con la lettura del messaggio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, il senatore Raffaele Fantetti della Commissione Esteri, con la lettura del messaggio della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Per lo stato belga, il Vice Primo Ministro e Ministro dell’Economia e del Lavoro del Governo federale belga, Pierre-Yves Dermagne, l’Assessore comunale di Charleroi, Babette Jandrain, il Ministro per l’Edilizia del Governo vallone, Christophe Collignon. Inoltre numerosi esponenti della collettività italiana e locale e delle associazioni italiane e di Ex minatori. La Trinacria di Charleroi presente con il Vice-Presidente Salvatore Puglisi e il Segretario Salvatore GUCCIARDO ha reso omaggio a tutte le vittime ed in particolare ai 5 figli della Sicilia :

BAIO Carmelo nato il 21.11.1920 a Montaperto AG

CAMPISI Sebastiano nato il 3.9.1915 a Augusta SR

INDORATO Gaetano nato il 1.11.1911 a Sommatino CL

PILUSO Salvatore nato il 18.6.1922 a Caltagirone CT

REALE Calogero nato il 27.6.1922 a Montaperto AG

Visite: 37