ANCI Sicilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco Pietro Aldeghieri

Palermo – ANCI Sicilia esprime il più sentito e profondo cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco di Campofelice di Fitalia, Pietro Aldeghieri, amministratore stimato e punto di riferimento per la sua comunità.

La sua morte rappresenta una grave perdita non solo per il Comune che ha guidato con dedizione e senso delle istituzioni, ma per l’intero sistema delle autonomie locali siciliane. Nel corso del suo impegno amministrativo, il sindaco Aldeghieri ha sempre dimostrato grande attenzione ai bisogni dei cittadini, operando con passione, competenza e spirito di servizio.

Il presidente e il segretario generale di ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, a nome degli organi associativi e di tutti i sindaci dell’Isola, si uniscono al dolore della famiglia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità locale, esprimendo vicinanza e solidarietà in questo momento di profonda tristezza.

Alla memoria del sindaco Pietro Aldeghieri va il riconoscimento per il lavoro svolto e per l’impegno profuso al servizio del territorio e delle istituzioni.

Advertisement

Advertisement

Visite: 84