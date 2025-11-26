“…dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il matrimonio contratto…”

Nicosia, 1897

Nel contesto sociale della Sicilia di fine Ottocento, segnato da silenzi e imposizioni, una giovane donna ebbe il coraggio di denunciare e di opporsi a un destino che altri avevano scelto per lei: un matrimonio contro la sua volontà. La sua voce, fragile ma ferma, divenne un atto di rottura, un seme di giustizia che ancora oggi ci ricorda quanto sia vitale difendere la libertà e l’autodeterminazione femminile.

Oggi celebriamo il suo coraggio e quello di tutte le donne che, ieri come oggi, hanno sfidato la violenza e l’indifferenza. La memoria di quella sentenza ci invita a non abbassare mai lo sguardo, a trasformare la denuncia in cambiamento, e a rendere la giustizia un impegno quotidiano.

Fondo Tribunale di Nicosia, sentenze 1897

