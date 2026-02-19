All’IIS Lincoln: Lectio Magistralis con il Professore Andrea Gori

il nostro Istituto ha ospitato la lectio magistralis del Prof. Andrea Gori, già responsabile della didattica del Museo Galileo di Firenze, nell’ambito del progetto “Galeotto fu il libro”, in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

Un incontro affascinante che ha messo in luce il profondo legame tra Dante e Galileo, tra cosmografia medievale e nascita della scienza moderna, attraverso strumenti storici come l’astrolabio, le sfere armillari e le prime lenti.

Un prezioso momento di crescita culturale che ha confermato quanto il dialogo tra saperi sia capace di accendere curiosità e passione.

