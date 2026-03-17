L’importanza che giorno dopo giorno assume l’intelligenza articiale anche nellla piccola e media impresa e nel mondo dell’artigianato. E’ stato il tema dell’incontro promosso dalla Cna di Enna con con la presenza come relatore del professore giovanni Farinella ocente all’università di Catania che da vanti una ampia platea di imprenditori di svariati settori associati all’organizzazione di categoria ha detto a chiare lettere quanto potrà diventare fondamentale nel prossimo futuro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’impresa. Presenti il presidente provinciale e regionale della Cna Valentino Savoca e Filippo Scivoli e il direttore Stefano Rizzo.

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