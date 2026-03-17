A Enna McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS

insieme a Banco Alimentare della Sicilia OdV

donano 50 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

Riparte “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale a sostegno delle comunità locali, che

dal 2020 ha consentito di dare conforto a migliaia di persone con oltre 1 milione di pasti caldi donati in tutta Italia.

Enna, 17 marzo 2026 – La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Enna, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Sicilia OdV donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In città sono 50 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

Il ristorante McDonald’s di Enna in Via Libero Grassi n° 16F-16M è coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro del ristorante si occupa della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti all’Associazione “La Tenda” di Enna.

Le donazioni nella città di Enna, dove McDonald’s conta un ristorante, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 5 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 1 milione di pasti caldi in tutta Italia.

Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.

McDonald’s Italia

In Italia da 40 anni, McDonald’s conta oggi oltre 800 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 38.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 165 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”. Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 41.000 ristoranti.

Casa Ronald McDonald Italia ETS

Casa Ronald McDonald Italia ETS è un’organizzazione non profit, nata nel 1974 negli Stati Uniti e nel 1999 in Italia, con l’obiettivo di offrire programmi e servizi che rafforzano la famiglia, rimuovono gli ostacoli e sostengono il percorso di cura del bambino malato lontano dalla sua città. Casa Ronald McDonald si propone di costruire, acquistare o gestire Case Ronald McDonald ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere e Ronald McDonald Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici, per offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera. Attraverso i suoi programmi, non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta le famiglie, permette loro di restare unite, di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura Family-Centered Care. Oggi in Italia le Case sono 4: una a Roma, una a Bologna, all’interno dell’Ospedale S. Orsola, una a Brescia e una a Firenze, cui si aggiungono una Family Room all’interno del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, una all’interno dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, una all’interno dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria e una all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. Dal 1999 ad oggi, nel corso della sua attività in Italia, Casa Ronald McDonald ha supportato 60.000 bambini e famiglie, offrendo oltre 300.000 pernottamenti.

Banco Alimentare

Banco Alimentare dal 1989 risponde alla povertà alimentare in Italia attraverso il dono di cibo, in parte anche salvato dallo spreco. Cibo ancora integro e non scaduto che sarebbe però destinato alla distruzione, perché non più commercializzabile, ma che riacquista valore e diventa una risorsa per aiutare chi si trova in difficoltà. Banco Alimentare opera ogni giorno in tutt’Italia attraverso 21 Organizzazioni Banco Alimentare regionali, dislocate sul territorio nazionale, secondo le linee guida della Fondazione Banco Alimentare ETS. Grazie all’attività quotidiana della rete Banco Alimentare, nel 2025 sono state distribuite oltre 120.000 tonnellate di alimenti a più di 7.600 organizzazioni partner territoriali, consentendo loro di fornire aiuto alimentare a quasi 1.800.000 persone fragili. A novembre Fondazione Banco Alimentare organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare® giunta nel 2025 alla sua 29ª edizione che ha coinvolto più di 150.000 volontari e oltre 12.000 punti vendita. Banco Alimentare opera grazie anche al lavoro quotidiano di oltre 1.900 volontari e al sostegno di tante aziende, istituzioni e cittadini che credono nella sua mission.

Comunità di Sant’Egidio

Sant’Egidio è nata nel 1968, all’indomani del Concilio Vaticano II, per iniziativa di Andrea Riccardi, in un liceo del centro di Roma. Con gli anni è divenuta una rete di comunità che, in più di 70 paesi del mondo, con una particolare attenzione alle periferie e ai periferici, raccoglie uomini e donne di ogni età e condizione, uniti da un legame di fraternità nell’ascolto del Vangelo e nell’impegno volontario e gratuito per i poveri e per la pace. Dal 1989 la Comunità è riconosciuta dalla Santa Sede come Associazione Pubblica Laicale della Chiesa. www.santegidio.org

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