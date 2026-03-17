Ieri 16 marzo 2026 nell’auditorium dell’Istituto N. Colajanni – P. Farinato di Enna, oltre 190 studenti delle classi terze dei quattro indirizzi liceali hanno partecipato con entusiasmo a un’importante attività di approfondimento promossa dal Dipartimento di Filosofia sul tema del rapporto tra anima e corpo.

A guidare l’incontro è stato il prof. Salvatore Rindone, docente di Filosofia presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, che ha accompagnato gli studenti in un percorso di riflessione su una delle questioni più affascinanti della storia del pensiero filosofico.

Durante il Talk, il relatore ha presentato tre grandi prospettive teoriche – monismo arcaico, dualismo platonico e triteismo biblico – collegandole anche a temi molto vicini all’esperienza dei giovani. Il confronto si è allargato infatti agli atteggiamenti contemporanei nei confronti del corpo: dagli episodi di violenza e di controllo del corpo altrui tra adolescenti, alla ricerca della bellezza come forma di controllo del proprio corpo, fino alle nuove pratiche diffuse nel mondo occidentale che promuovono consapevolezza corporea e armonia tra mente e corpo.

Nel momento del Work, gli studenti hanno lavorato in gruppi, guidati dalle docenti di filosofia, su testi fondamentali della tradizione filosofica: da Platone, Seneca e Agostino fino a Nietzsche, Galimberti e Harari, confrontandosi con diverse interpretazioni del rapporto tra dimensione corporea e dimensione spirituale.

Infine, nello spazio di Sharing, i gruppi hanno presentato e discusso le proprie riflessioni, dando vita a un dialogo ricco e partecipato.

Un valore particolarmente significativo dell’iniziativa è stato il momento di incontro e confronto tra studenti provenienti dai diversi indirizzi liceali. Poiché i licei dell’Istituto si trovano in sedi differenti e questo rappresenta il primo anno di questa nuova realtà scolastica, l’esperienza si è rivelata quindi non solo un prezioso momento di approfondimento filosofico, ma anche un’importante occasione di crescita culturale e comunitaria, capace di rafforzare il legame tra gli studenti e la nuova identità dell’Istituto N.Colajanni-P.Farinato.

#liceocolajannifarinato

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