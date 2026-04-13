Al via la XX edizione della Settimana Europea Federiciana: Enna celebra Federico II tra storia, cultura e identità europea

Prenderà ufficialmente il via lunedì 4 maggio 2026, presso il Teatro Comunale F. P. Neglia, la XX edizione della Settimana Europea Federiciana. Un traguardo prestigioso per una manifestazione che, da vent’anni, trasforma Enna nel cuore pulsante della rievocazione storica medievale e del dialogo interculturale.

La cerimonia d’apertura, prevista per le ore 19.00, sarà l’occasione per presentare non solo il ricco programma di maggio, ma anche le attese Giornate Federiciane di luglio. La serata inaugurale sarà impreziosita dal concerto “Per l’Europa”, a cura del Liceo Musicale di Enna.

Nel corso della presentazione, verranno ripercorsi i momenti salienti della storia della manifestazione attraverso contributi multimediali e testimonianze: la memoria di Erina Cameli, con la consegna di una targa alla famiglia e la presentazione del drappellone del Palio; il racconto della nascita del Palio dei Quartieri nel 2010 e del recupero del dialetto locale legato alla figura del prof. Rocco Lombardo, profondo conoscitore della storia ennese; l’omaggio ai prestigiosi riconoscimenti ricevuti, come l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ottenuto nel 2008.

Particolare rilievo sarà dato ai valori di integrazione e pace. “Il 4 maggio – dichiara la Presidente della Casa d’Europa, Cettina Rosso – verranno premiati gli studenti ‘costruttori di pace’, scelti dalle scuole per essersi distinti non solo per il merito scolastico, ma soprattutto per il comportamento, l’impegno sociale e la cultura del dialogo. Nella stessa occasione, assegneremo un Premio Speciale al Liceo Musicale ‘Colajanni-Farinato’ perché, negli anni, ha saputo interpretare l’arte musicale come un’esperienza formativa profonda, capace di promuovere i valori della convivenza e del rispetto reciproco. L’operato del Liceo rispecchia fedelmente il motto della manifestazione, ‘Uniti nella diversità’, che è anche il pilastro della Comunità Europea da cui trae origine la Settimana Europea Federiciana. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione Dipietro per il costante sostegno a questa iniziativa.”

Anche quest’anno la direzione artistica è affidata ad Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale. Il recupero delle tradizioni locali e il coinvolgimento dei giovani restano pilastri della festa: ritornano i giochi federiciani, coordinati da Giuseppe Castronovo, mentre il fondamentale lavoro con le scuole è coordinato da Maria Renna, Lucrezia La Paglia e Manuela Acqua.

Una imponente macchina organizzativa si è messa in moto per celebrare questo ventennale, con a capo la Casa d’Europa di Enna, il Comune di Enna e il Libero Consorzio Comunale di Enna.

Il successo dell’evento è reso possibile dalla collaborazione sinergica di numerose realtà del territorio: Accademia della Cucina, Associazione Arcieri Federico II di Enna Associazione Crescere Insieme, Associazione Faro Convention, Associazione Funnurisi, Associazione Libri&Altrove, Associazione Pasticceri, Bottega Culturale Sicilia, Compagnia Arcieri del Castello, CNA, Confartigianato, Officina Medievale, Rotary, Soroptimist e UISP.

La settimana proseguirà con un calendario fitto di appuntamenti che spaziano dalla saggistica alle arti antiche:

Lunedì 4 Maggio – Apertura della Settimana Europea Federiciana

Ore 19.00 – Teatro Comunale F. P. Neglia

Presentazione della XX ^ edizione della Settimana Europea Federiciana e delle Giornate federiciane di Luglio. A seguire, concerto “Per l’Europa” a cura del Liceo Musicale di Enna.

Martedì 5 Maggio

Ore 19.30 – Chiostro dell’Eremo di Montesalvo

“Scherza coi fanti ma lascia stare i Santi”, giochi proibiti e leciti nella Sicilia Medievale di e con

Patrizia Sardina, docente presso l’Università degli Studi di Palermo – a cura della Società Dante

Alighieri, Comitato di Enna. Interverrà la compagnia “I Musigalli”.

Mercoledì 6 Maggio

Ore 15.00 – Ex Convento dei Cappuccini Urban Center comunale

Antiche arti nel medioevo: falconeria, tiro con l’arco storico e l’arte della carta per bambini e ragazzi (ingresso a contributo e su prenotazione).

Ore 19.00 – Chiesa dello Spirito Santo

Concerto di arpa celtica con Ginevra Gilli.

Giovedì 7 Maggio

Ore 10.00 – Villa Zagaria, Pergusa

Alla riscoperta della biodiversità olivicola nel Campo di germoplasma internazionale di Olivo, con esperti agronomi e studiosi alla riscoperta di saperi e sapori nel Medioevo, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Enna; presso la Casina di Caccia, dimostrazioni sull’arte della falconeria, a cura dei Nocte Tempore di Paterno (CT)

Ore 18.00 – Al Kenisa

Evento organizzato in collaborazione con il Soroptimist su Ildegarda di Bingen

Venerdì 8 Maggio

Ore 9.30 – Teatro F. P. Neglia

Cerimonia di premiazione delle scuole partecipanti al Premio Europa “E. Fontanazza” e del

Premio “Rocco Lombardo”.Ore 20.30

Galleria dei Cappuccini – Cena medievale (ingresso a contributo e su prenotazione)

Ore 20.00 – Sala concertistica Hotel Federico II “2 for Queen”, a cura dell’Associazione Crescere Insieme.

Sabato 9 Maggio – Festa dell’Europa

Ore 17.30 – Piazza Umberto I e Teatro F. P. Neglia

Speciale Annullo Filatelico della XX edizione della Settimana Federiciana, in collaborazione con

Poste Italiane.

Ore 18.00 – Teatro F. P. Neglia

Cerimonia di consegna del PREMIO PER L’EUROPA “FEDERICO II” al prof. Sergio Fabbrini

Presentazione della Comunità Patrimoniale “Settimana Federiciana di Enna”, a cura dell’Ass. Faro Convention e con l’intervento di Rosa Anna Argento.

Concerto per l’Europa.

Notte Federiciana

Domenica 10 Maggio

Ore 10.00 – Torre di Federico

Torneo con l’arco storico, a cura dell’Ass. Arcieri Federico II di Enna

L’entusiasmo della Settimana Federiciana si rinnoverà dal 3 al 5 luglio, con il mercato storico, il Palio degli antichi quartieri e il Gran Corteo Storico Federiciano. Il programma promette spettacoli di musica, danza e fuoco, culminando con la consegna delle chiavi della città all’Imperatore Federico II.

Advertisement

Advertisement

Visite: 146