AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL SUDdiVISIONI IL TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI

Tutto pronto per la seconda edizione del Festival SuddiVisioni, il Festival Mediterraneo di teatro per le nuove generazioni. Dal 27 giugno al 9 luglio, negli spazi aperti dell’Istituto Ventorino, in via dei Salesiani, 2, a Catania si svolgerà una vera e propria kermesse 11 giorni tra spettacoli, laboratori ed eventi. Le Tre compagnie teatrali del Sud: La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile per la Sicilia, TeatroP per la Calabria e Molino d’Arte per la Puglia, insieme per il secondo anno per dare vita un Festival teatrale che coinvolge dai più piccoli ai nonni.

Il mood che caratterizza questa festa che si svolgerà contemporaneamente in tre regioni, è quello di avere una visione diversa della nostra terra, cioè un Sud di Visioni, che alza la testa e lavora in sinergia per ricostruire una poetica nuova, un teatro ragazzi vivo e ricco di sorprese.

Antonella Caldarella e Steve Cable, de La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile, compagnia specializzata da oltre25 anni nel Teatro per le Nuove Generazioni, sono stati i promotori di questa iniziativa, nata in pandemia. “L’anno scorso abbiamo dato vita a questo progetto, ma quest’anno lo abbiamo ulteriormente arricchito. Non solo performance teatrali e laboratori, ma anche eventi. Abbiamo pensato due incontri sia per i genitori che per gli insegnanti. Noi cerchiamo di fare vivere questa esperienza come un’opportunità per stare insieme e nutrirsi di teatro, per confrontarsi e sperimentarsi sempre più”.

12 spettacoli con inizio alle ore 20,30 tranne uno alle ore 18,30 e, 7 tra laboratori e eventi, alle ore 18,00 spazieranno dalla costruzione dei burattini al gioco teatro, dall’animazione teatrale al teatro in inglese, incontri con genitori e insegnanti e, infine, il saggio della scuola teatrale Extra/Ordinaria. Quest’anno non è previsto l’abbonamento, ma l’acquisto del biglietto a serata, sempre con la politica del ‘piccolo prezzo’ in modo da coinvolgere tutta la famiglia.

Il 27 giugno andrà in scena, alle ore 20,30 la compagnia Arterie Teatro – Tieffeu con “La Sirenetta”, uno Spettacolo che tratterà temi come amore, morte, sacrificio, anima, legami, diversità liberamente tratto dalla fiaba di Andersen. Seguirà il 28, sempre della stessa compagnia “Amore di Sale”, dove pentole, piatti, mestoli e cucchiai di legno si animeranno in personaggi e la storia della bella Zizola. Invece, il 29 giugno, alle ore 20,30 si esibirà in “Baba Yaga”, la compagnia Microteatro Terra Marique di Perugia, una fiaba russa tradizionale reinterpretata in chiave contemporanea , il giorno dopo, alla stessa ora, saranno in scena con “Il segreto del bosco”. La compagnia Theatre en Vol andrà in scena il 3 luglio con “Ginette et son monde”. invece, il 4 luglio sarà la volta di “Gelsomina e le fate” spettacolo prodotto dalla compagnia La Casa di Creta. Il 5 luglio e 6 luglio, la compagnia Nata Teatro si esibirà con “I 4 musicanti di Brema” e con “L’elefante scureggione”. E ancora, il 7 luglio la compagnia Matuta Teatro si esprimerà con la performance teatrale “Cappuccetto Red”, invece, giorno 8, ore 20,30, si esibirà con lo spettacolo “Cenerentola, una scarpetta per tre. L’8 luglio, alle ore,18,30 sarà la volta di “Nena” firmato dalla compagnia Teatro Blu, invece, giorno 9 luglio, alle ore 20,30 la stessa produzione porterà in scena “Elena di Sparta”.

Tante performance teatrali, tanta scelta per tutta la famiglia, per innestare i semini dell’amore per il teatro per i ragazzi di oggi e adulti di domani.

Visite: 45