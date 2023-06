Ai Campionati Nazionali Universitari Rubino quarta e Giarrizzo quinto ma con tanti rimpianti

Sfuma quasi alla fine e per un solo centimetro il sogno di Valentina Rubino di aggiudicarsi la medaglia di bronzo ai Campionati Nazionali Universitari di Fabriano. L’atleta della Pro Sport ’85, che in questa occasione ha difeso i colori della sua Università di Catania, dopo aver lottato e mantenuto la terza piazza per quasi tutta la gara la perde per un solo ed impercettibile centimetro al sesto turno di salti. Una gara strana quella del Lungo Femminile con le atlete, molte delle quali accreditate di misure oltre i sei metri, costrette a combattere le folate di vento contrario che non hanno dato tregua per tutta la gara e che ha costretto le concorrenti a continui aggiustamenti delle rincorse. Nonostante le condizioni non favorevoli però la coriacea Valentina era quasi riuscita nell’impresa di vincere una medaglia, accarezzando ad un certo punto anche il sogno di vincere il titolo nazionale che è andato alla marchigiana Costella prima con 5,71, misura questa che la nostra atleta ha più volte ampiamente superato in questa stagione. Comunque un’ ottima prova della Campionessa Regionale Assoluta 2023 che ha inanellato cinque salti validi prima del nullo finale in cui ha tentato il tutto per tutto. 5,46 – 5,41 – 5,55 – 5,42 – 5,32 – N la sua serie di salti per un quarto posto di prestigio per lei che vantava solo l’ottava misura di accredito tra le partecipanti. “Sono un pò delusa ed arrabbiata per questa….medaglia di legno. – così Valentina dopo la gara – Però ho finalmente ottenuto un piazzamento in finale in una gara nazionale nonostante nell’ultima settimana un fastidio al piede di stacco mi abbia impedito di svolgere sedute tecniche. Adesso conto di rifarmi con una bella misura al Challenge di qualificazione dei Campionati Italiani Assoluti che si svolgerà a Modena l’8 e 9 luglio”

Giuseppe Giarrizzo migliora con la quinta piazza il settimo posto della scorsa edizione.

Buona anche la prova di Giuseppe Giarrizzo che si piazza al quinto posto della finale di Salto in Alto migliorando il settimo posto ottenuto lo scorso anno a Cassino. Giarrizzo in gara per il Cus Enna Kore si era presentato a Fabriano con molti dubbi e pochi allenamenti causa un fastidio alla schiena che lo sta limitando di molto in questi mesi. Tuttavia è riuscito, pur con una misura lontana dal suo personale di 2,08, a mettersi dietro in classifica atleti anche più accreditati. Entrato in gara a 1,80 è poi passato agevolmente a 1,90 valicando poi l’asticella al secondo tentativo sulla misura di 1,95. Ai 2,00 metri due buoni tentativi con valicamento abbondante della quota con il bacino ma con un pò di pigrizia, dovuta probabilmente al problema fisico, nello svincolo degli arti inferiori e l’asticella sfiorata con i talloni. Così Giuseppe a fine gara “Gara equilibrata e difficile, di buon livello, peccato non essere al 100% perchè la medaglia sarebbe stata alla portata”

Asia Cordaro 10,65 a Caorle ai Campionati Italiani Allieve

Una terza atleta del nostro team era in gara contemporaneamente in Veneto per i Campionati Italiani Allieve. Asia Cordaro che aveva ottenuto in extremis il minimo per partecipare agli Italiani di categoria con 11,10 a Caorle non è riuscita a ripetersi saltando solo 10,65 con una prova dove non è riuscita a tenere bene il terzo balzo. Poi due nulli nelle altre due prove. Per lei 29° posto in classifica ma tanta esperienza per crescere ed essere più competitiva nelle prossime esperienze nazionali. Da considerare che l’atleta della Pro Sport 85 è al primo anno nella categoria Allieve e possiede tutti numeri per crescere ulteriormente.

