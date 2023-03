Agevolazioni sui viaggi per la 107^ Targa Florio con Grimaldi Lines

Tariffe dedicate dalla compagnia di navigazione partner dell’evento organizzato da AC Palermo in collaborazione con Automobile Club D’Italia per tutti i partecipanti che arriveranno in Sicilia per le gare in programma dal 4 al 6 maggio.

Palermo 31 marzo 2023. Grimaldi Lines è partner della 107^ Targa Florio e sono previste agevolazioni sui viaggi in nave per quanti parteciperanno all’evento organizzato da AC Palermo con il supporto e la collaborazione dell’Automobile Club D’Italia e che dal 4 al 6 maggio sarà terzo round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Coppa Rally 8^ Zona, Campionato Italiano Regolarità Sport e Campionato Italiano Regolarità a Media con la Targa Florio Historic Regularity Rally, la novità dell’edizione 2023.

La Grimaldi Lines ha dedicato delle tariffe vantaggiose per le trasferte Cagliari- Palermo, Napoli-Palermo e Livorno-Palermo.

I partecipanti potranno acquistare il viaggio di andata e ritorno da Livorno, Napoli e Cagliari per Palermo attraverso il sito www.grimaldi-lines.com, inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it, contattando il Call Center Grimaldi Lines al numero 081496444 o presso i punti vendita Grimaldi Tours indicando la convenzione e il codice sconto FLORlO23GL.

Al check-in sarà richiesta l’esibizione della comprovante della partecipazione alla gara (iscrizione).

