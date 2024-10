Aci Sport Sicilia: Patrinicola e Passannante protagonisti del weekend

Patrinicola e Passannante protagonisti del weekend

Dalla pista alla Regolarità i colori siciliani volano in alto. Posti d’onore anche in salita fra le auto storiche. Congratulazioni dal Delegato Fiduciario Daniele Settimo

Ancora un weekend di successi per i piloti Siciliani, oltre stretto e sull’isola in discipline diverse del motor sport. In pista l’ennese Simone Patrinicola al volante della Ferrari 488 challange che ha condiviso con l’umbro Lorenzo Pegoraro, ha conquistato a Monza la vittoria assoluta (la seconda dopo Imola) nel Gt Cup del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.

Nella Regolarità il trapanese Mario Passanante con il bresciano Alessandro Molgora su Fiat 508 della Franciacorta Motori hanno vinto il Trofeo Cave di Cusa

Sesto sigillo consecutivo nella gara di casa per il driver siciliano a confronto con i migliori protagonisti del CIREAS della prestigiosa scuola Campobellese. Dalla 7^ Coppa Faro Pesaro, gara valida per il Campionato Italiano Velocita Auto Storiche, arrivano due ottimi piazzamenti sul secondo gradino del podio per Massimo Giuseppe Ferrara in 2° Raggruppamento su Lancia Fulvio Zagato e per Gaetano Palumbo in 3°su Fiat X 1/9.

-“Avere la possibilità di porgere complimenti ai nostri piloti ogni settimana è certamente ragione d’orgoglio – ha dichiarato Settimo- i driver della nostra regione fanno puntualmente incetta di vittorie nelle più svariate discipline. Il nostro livello di competitività è davvero elevato, in pista, in salita, nei rally, nel Karting ed anche nella sempre più diffusa Regolarità dove la scuola Campobellese non teme rivali”-.

La regolarità sarà protagonista in Sicilia proprio nel prossimo fine settimana, con la Targa Florio Classica, tappa decisiva del Campionato italiano Grandi Eventi.

