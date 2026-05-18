Aci Sant’Antonio ricorda Juan Manuel Santisteban:

tre giorni di celebrazioni per il 50° anniversario della scomparsa del ciclista spagnolo

Il Comune di Aci Sant’Antonio, in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) Catania e Assostampa, si prepara a ricordare, con una celebrazione ufficiale, il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Juan Manuel Santisteban, il ciclista spagnolo tragicamente scomparso il 21 maggio 1976, durante la prima semitappa del Giro d’Italia.

Dal 21 al 23 maggio, in programma tre giornate intense di memoria, riflessione e impegno civile, dedicate a un atleta che ha lasciato un segno indelebile nella storia del ciclismo e nel cuore del territorio.

Nato ad Ampuero il 25 ottobre 1944, Santisteban, è ricordato non solo per il suo talento sportivo, ma per il profondo legame umano e culturale che seppe instaurare con la Sicilia. La recente intitolazione a suo nome del tratto di strada, dove perse la vita, promossa dal Comune e dall’USSI Catania, testimonia la volontà istituzionale e civile di custodire e tramandare questa memoria nel tempo.

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

📅 21 maggio – Giornata della Memoria

Deposizione di fiori presso il monumento dedicato al ciclista, momenti di raccoglimento, interventi istituzionali e testimonianze con la presenza delle scuole. Una cerimonia sobria e partecipata, per onorare la figura di Santisteban, nel giorno della scomparsa.

📅 22 maggio – Convegno e Tavola Rotonda

“La storia del giro d’Italia in Sicilia”

Un momento di confronto aperto a giornalisti, esperti, associazioni e scuole. La storia diventerà spunto per riflettere sull’evoluzione del Giro d’Italia, la sicurezza stradale, sulla tutela degli atleti e sulla programmazione di progetti futuri per il territorio e il mondo dello sport.

📅 23 maggio – Inaugurazione e Incontro con lo Sport

Taglio del nastro della nuova pista ciclabile e incontro con cicloamatori, associazioni sportive e cittadini. Una giornata dedicata alla vita, al movimento e alla condivisione dei valori che Santisteban ha saputo trasmettere.

Per l’USSI Catania e per l’amministrazione comunale, queste celebrazioni sono motivo di grande soddisfazione. Dopo mezzo secolo, il ricordo di Santisteban, resta vivo e partecipato, dimostrando come una comunità sappia trasformare il dolore in valore collettivo e come lo sport continui a essere strumento di unione, dialogo interculturale e crescita civile. Le iniziative accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso emotivo fatto di silenzi, testimonianze e gesti simbolici, dove la fede, l’identità territoriale e la responsabilità sociale si intrecciano al ricordo di un campione.

Le celebrazioni sono aperte a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle associazioni e ai media. Un invito a vivere questi tre giorni non come semplice cronaca, ma come occasione di riflessione sul senso della memoria, sul valore della vita umana e sulla forza dello sport di unire, anche di fronte alla tragedia. Perché ricordare Santisteban, oggi, significa celebrare non solo un atleta, ma l’umanità che ha saputo lasciare dietro di sé.

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