Si è svolta il 25 novembre 2025 alle ore 15.30, presso la sede dell’Assessorato Regionale

all’Istruzione e alla Formazione Professionale, la Conferenza Regionale sul dimensionamento

della rete scolastica per l’A.S. 2026/27, presieduta dall’Assessore regionale Mimmo Turano,

con la partecipazione dell’USR Sicilia, delle OO.SS. regionali e dei Segretari provinciali

Giuseppe Miccichè (FLC CGIL), Michele Sollami (UIL Scuola) e Fabio Ingraiti (Anief).

Nel momento in cui è stata affrontata la situazione della provincia di Enna, l’Assessore ha

espresso stupore rispetto al ricorso presentato contro il dimensionamento e, nello specifico,

contro l’accorpamento tra il Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna e l’I.I.S. “N. Colajanni”,

sostenendo di avere “rispettato” il territorio ennese effettuando un solo taglio, a differenza di

altre province.

In merito alla sentenza del TAR Sicilia che di fatto annullava il decreto dell’Assessorato

relativamente all. A.S. in corso, l’Assessore ha affermato che provvederà ad annullare il

precedente decreto per emanarne un nuovo provvedimento, rivendicando che la decisione

spetta esclusivamente a lui e dichiarando di non voler tenere conto neppure del parere

contrario espresso dalla Conferenza provinciale.

FLC CGIL, UIL Scuola e Anief hanno manifestato netta contrarietà rispetto a tale impostazione,

mentre la CISL Scuola ha espresso posizione favorevole al mantenimento dell’accorpamento

dei due Licei. La discussione è proseguita con l’intervento di Michele Sollami, che ha ribadito

come la scelta effettuata lo scorso anno non rispetti i criteri previsti per la determinazione degli

accorpamenti, che la provincia di Enna negli anni è già stata altamente penalizzata, chiedendo

all’assessore chi fosse l’artefice di quella decisione e con quello di Giuseppe Miccichè, che ha

riaffermato la necessità di dare esecuzione alla sentenza del TAR – mantenuta ferma anche dal

CGA – sottolineando che avrebbe già dovuto essere applicata. Miccichè ha inoltre contestato

la creazione dei Poli liceali, rivendicata con soddisfazione dall’Assessore, poiché non prevista

dalla normativa nazionale e regionale, anticipando che la questione sarà oggetto della

discussione di merito al CGA..

Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL di Enna e UIL Scuola di Enna esprimono pertanto il loro

assoluto dissenso rispetto a quanto deciso dalla Conferenza Regionale, ribadiscono che sulla

provincia di Enna è stata consumata, negli anni passati e continua ancora oggi, una grave

ingiustizia; confermano il massimo impegno a difesa delle Scuole del territorio.

FLC CGIL Enna UIL Scuola Enna

Giuseppe Miccichè Michele Sollam

