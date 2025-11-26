Accorpamento Liceo Scientifico Farinato e IIS Colajanni: la Regione va avanti su questa strada: per Cgil Cgil e Uil la protesta continua
FLC CGIL ENNA E UIL SCUOLA ENNA
Si è svolta il 25 novembre 2025 alle ore 15.30, presso la sede dell’Assessorato Regionale
all’Istruzione e alla Formazione Professionale, la Conferenza Regionale sul dimensionamento
della rete scolastica per l’A.S. 2026/27, presieduta dall’Assessore regionale Mimmo Turano,
con la partecipazione dell’USR Sicilia, delle OO.SS. regionali e dei Segretari provinciali
Giuseppe Miccichè (FLC CGIL), Michele Sollami (UIL Scuola) e Fabio Ingraiti (Anief).
Nel momento in cui è stata affrontata la situazione della provincia di Enna, l’Assessore ha
espresso stupore rispetto al ricorso presentato contro il dimensionamento e, nello specifico,
contro l’accorpamento tra il Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna e l’I.I.S. “N. Colajanni”,
sostenendo di avere “rispettato” il territorio ennese effettuando un solo taglio, a differenza di
altre province.
In merito alla sentenza del TAR Sicilia che di fatto annullava il decreto dell’Assessorato
relativamente all. A.S. in corso, l’Assessore ha affermato che provvederà ad annullare il
precedente decreto per emanarne un nuovo provvedimento, rivendicando che la decisione
spetta esclusivamente a lui e dichiarando di non voler tenere conto neppure del parere
contrario espresso dalla Conferenza provinciale.
FLC CGIL, UIL Scuola e Anief hanno manifestato netta contrarietà rispetto a tale impostazione,
mentre la CISL Scuola ha espresso posizione favorevole al mantenimento dell’accorpamento
dei due Licei. La discussione è proseguita con l’intervento di Michele Sollami, che ha ribadito
come la scelta effettuata lo scorso anno non rispetti i criteri previsti per la determinazione degli
accorpamenti, che la provincia di Enna negli anni è già stata altamente penalizzata, chiedendo
all’assessore chi fosse l’artefice di quella decisione e con quello di Giuseppe Miccichè, che ha
riaffermato la necessità di dare esecuzione alla sentenza del TAR – mantenuta ferma anche dal
CGA – sottolineando che avrebbe già dovuto essere applicata. Miccichè ha inoltre contestato
la creazione dei Poli liceali, rivendicata con soddisfazione dall’Assessore, poiché non prevista
dalla normativa nazionale e regionale, anticipando che la questione sarà oggetto della
discussione di merito al CGA..
Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL di Enna e UIL Scuola di Enna esprimono pertanto il loro
assoluto dissenso rispetto a quanto deciso dalla Conferenza Regionale, ribadiscono che sulla
provincia di Enna è stata consumata, negli anni passati e continua ancora oggi, una grave
ingiustizia; confermano il massimo impegno a difesa delle Scuole del territorio.
FLC CGIL Enna UIL Scuola Enna
Giuseppe Miccichè Michele Sollam