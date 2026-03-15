A2, Handball Trapani non si ferma: 12 a 45 contro il TH Mascalucia

La formazione granata, guidata da Lucas Vitale, prosegue il proprio percorso impeccabile ottenendo l’ottava vittoria consecutiva su otto gare disputate. L’Handball Trapani ha infatti sconfitto il TH Mascalucia con il punteggio di 8 a 35.

TH Mascalucia AS Impianti Aetna – Handball Trapani 8-35 (4-19)

TH Mascalucia AS Impianti Aetna: Sciurba 4, Calà, Di Gregorio, Torrisi 3, Di Benedetto, Oliveri, Palilla, Vicino, Gerratana, Giuffrida, Palmieri, Bisicchia, Spada 1. All. Nunzio Mineo

Handball Trapani: Bustos, Stellato 7, Marino 2, Borodai 5, Lusarreta 5, Scordamaglia 2, Ferraro, Ferraresi M. 2, Di Prisco 1, Lazea 5, Podariu 5, Contino 1. All. Lucas Vitale Alvarez

CRONACA

Dopo i primi cinque minuti necessari per prendere le misure al Mascalucia, il Trapani innesta il turbo e, con una serie micidiale di contropiedi, porta il punteggio a un distacco che gli consente di sviluppare anche gioco manovrato senza timore di sbagliare. Tuttavia, qualche lieve ritocco è stato necessario da parte di mister Lucas Vitale, che ha alternato le giocatrici a disposizione. Si arriva così a un tranquillo 3 a 12 a metà del primo tempo, con una difesa molto attenta sui tentativi di andare a rete degli avversari. Grazie a ciò, la squadra continua a esprimere velocità in tutte le ripartenze, anche grazie ai lanci di Bustos che, sempre pronta a velocizzare la ripresa del gioco, riesce a mandare a rete la più veloce ad avvicinarsi ai sei metri avversari. Si conclude così la prima frazione di gioco con il punteggio di 4 a 19.

La pausa tra i due tempi consente al mister di mettere a fuoco le piccole sbavature del primo tempo. Si torna in campo con Ferraro tra i pali, che eguaglia la prestazione di Bustos, dimostrando la qualità di entrambe le giocatrici. La partita prosegue sulla falsariga della prima frazione di gioco, nonostante una serie discutibile di sviste arbitrali, forse un po’ troppo generosi nel comminare due minuti alle trapanesi, che sono costrette a giocare in più occasioni con la porta sguarnita. Dopo un clamoroso rigore non concesso alle nostre, finalmente tra il ventiduesimo e il ventitreesimo minuto due rigori concessi consentono all’infortunata Di Prisco di fare il suo ingresso in campo. Con la partita ormai saldamente in mano, tutte le ragazze si alternano sul rettangolo di gioco, concludendo la partita con un 8 a 35 che permette di mantenere ben saldo il primo posto in classifica.

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