IL CITTÀ DI TROINA CADE A MASCALUCIA: ROSSOBLÙ BATTUTI 2-0 DAL TREMESTIERI ETNEO

Torna da Mascalucia (CT) con una sconfitta il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che, oggi pomeriggio, è stato superato per 2-0 da un ostico Tremestieri Etneo, guidato da mister Gianluca Serafino. Gli etnei si sono imposti sui rossoblù con un gol per tempo: Monreale al 38′ sblocca un match molto tattico e privo di occasioni da gol, mentre Pappalardo al 77′, dopo una seconda frazione di gioco fino a quel momento interamente ad appannaggio troinese, chiude i conti e regala ai suoi tre punti d’oro in chiave play-off. Di seguito la cronaca e il tabellino del match.

PRIMO TEMPO: La prima occasione del match è per il Città di Troina, al 13′, con un velenoso tiro-cross dalla destra di Comico, Sina però è attento e, in tuffo, sventa la minaccia. Al 32′ risponde il Tremestieri Etneo con una conclusione, da circa 30 metri, di Aureliano che termina fuori di un soffio. Al 38′ gli etnei passano in vantaggio con Monreale che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce di testa e batte Calabrese. Dopo un minuto di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO: La prima occasione della seconda frazione di gioco è per il Città di Troina, al 49′, con Piyuka che, ottimamente servito da Cantagallo, controlla la sfera e prova la conclusione dal limite dell’area, palla che termina di poco fuori. Due minuti più tardi risponde il Tremestieri Etneo con un calcio di punizione dalla destra di Mondello, Calabrese però non si fa sorprendere e, con i pugni, allontana la minaccia. Al 63′ rossoblù vicinissimi al pareggio: splendida apertura di Pappalardo a cercare L’Episcopo che controlla il pallone e, da circa 25 metri, lo sferra verso lo specchio della porta, sfera che termina alta per una questione di centimetri. Al 67′ sono ancora i troinesi a rendersi pericolosi con Drammeh che prova a sorprendere Sina in acrobazia, la rovesciata del centrocampista rossoblù termina, però, a lato. Al 77′, nel miglior momento dei rossoblù, i padroni di casa chiudono i conti con Pappalardo che, ottimamente servito da Monreale, appoggia in rete, dal centro dell’area di rigore, il pallone del definitivo 2-0. Sono però veementi le proteste dei rossoblù per una posizione di partenza alquanto dubbia di Monreale. All’85’ Tremestieri Etneo ancora pericoloso con una conclusione, dal limite dell’area, di Pappalardo, il tentativo del numero 11 locale è però centrale e non impensierisce Calabrese. All’86’ etnei che mancano per pochissimo il colpo del KO con un pallonetto di Monreale che supera Calabrese e si stampa sul palo. Al 90′ l’ultima occasione del match è ancora per i padroni di casa con un colpo di testa di Aiello che l’estremo difensore rossoblù blocca senza problemi. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità.

IL TABELLINO:

TREMESTIERI ETNEO: Sina, Piana, Frixa (73′ Fazio), Aiello (73′ Percolla), Mondello, Catania, Monreale (91′ Ingrassia), Aureliano (64′ Rifici), Pappalardo, Furnari (89′ Lo Presti), Scirè. A disp.: Serafino, Aversa, Virgillito. All. Serafino.

CITTÀ DI TROINA: Calabrese, Ferruzza (89′ Pagana), Cantagallo, Cittadino (59′ Signore), Di Muni (94′ N. Trovato), Zitelli (66′ Biondi), Comico (91′ Bouko), Piyuka, Drammeh, Pappalardo, L’Episcopo. A disp.: Alzar, Giamblanco, Romano. All. Compagnone.

ARBITRO: Morabito di Messina.

MARCATORI: 38′ Monreale (TRE), 77′ Pappalardo (TRE).

NOTE: Ammoniti Furnari (TRE), Frixa (TRE), Mondello (TRE), Cantagallo (TRO), Di Muni (TRO), Pappalardo (TRO).

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