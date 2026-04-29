Amministrative in Sicilia, Di Paola (M5S) : “Alleanze in i tutti i Comuni, sono prove tecniche per le regionali. Il tempo di Schifani è finito”

Palermo, 29/04/2026. “Miriamo a prendere più sindaci e consiglieri comunali del 2020, ma stiamo facendo le prove tecniche per le regionali che forse sono più vicine di quanto si possa pensare. Per questo in tutti i comuni in cui ci presentiamo non lo facciamo da soli, ma sempre in alleanza. Abbiamo dialogato con tutti in ossequio al ruolo di perno della coalizione anti-Schifani del M5S. Queste elezioni sono importanti per dare una sterzata a tante amministrazioni locali che arrancano, ma anche in prospettiva futura per le prossime regionali. Il tempo di Schifani è finito, i siciliani presto tireranno un sospiro di sollievo, sono stanchi di scandali, malgoverno e di una sanità a pezzi”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola, dopo la presentazione delle liste M5S.

“Da Termini, a Marsala, a Messina, ad Augusta, sono 13 le liste dove il M5S è presente col proprio simbolo assieme ad altre forze del fronte anti-Schifani. In tantissimi altri comuni sotto i 15 mila abitanti, i candidati del M5S correranno all’interno di liste civiche”.

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