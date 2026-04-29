Storie correlate

Amministrative in Sicilia, Di Paola (M5S) : “Alleanze in i tutti i Comuni, sono prove tecniche per le regionali. Il tempo di Schifani è finito”

Riccardo Aprile 29, 2026

Giunta Regionale. Tomarchio “Grazie a Daniela Faraoni. Con lei grandi risultati. Caruso guiderà il settore con competenza e passione”

Riccardo Aprile 29, 2026

Giunta regionale, Schifani nomina tre nuovi assessori: Albano, Ingala e Caruso

Riccardo Aprile 29, 2026

Ultime notizie

programma settimana federiciana

Enna: il programma della Settimana Federiciana

Riccardo Aprile 29, 2026
gresti 1

Escursionisti degli Erei: Un passo avanti per la tutela di Castello Gresti

Riccardo Aprile 29, 2026

Attività produttive, pubblicata la graduatoria del bando “Sicilia che Piace”. Tamajo: «Risorse ai Comuni per investire su promozione e valorizzazione dei territori»

Riccardo Aprile 29, 2026

Amministrative in Sicilia, Di Paola (M5S) : “Alleanze in i tutti i Comuni, sono prove tecniche per le regionali. Il tempo di Schifani è finito”

Riccardo Aprile 29, 2026