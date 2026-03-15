Cassano Magnago – AC Life Style Handball Erice 26 – 26

Pareggio: contro Cassano Magnago Erice non riesce a trovare la vittoria ma non arriva nemmeno la sconfitta. Dopo una intera partita a rincorrere, infatti, le Arpie riescono ad acciuffare le padrone di casa e per qualche secondo accarezzano anche l’idea di ribaltare una gara che per 58 minuti è stata tra le mani di Cassano.

Cassano Magnago – AC Life Style Handball Erice 26 – 26 (15-11)

Cassano Magnago:

Bertolino, Schiavini, Pejaziti, Maggioni, Gozzi 6, Colloredo 5, Piovani, Tanic, Cobianchi 3, Morosi, Soldavini, Ghilardi 7, Zanellini, Macchi 1, Barbosu 4, Barbuscia. All. Davide Kolec

AC Life Style Handball Erice:

Bernabei 2, Severin 1, Ferraresi, Tarbuch 1, Losio 2, Martinez Bizzotto, Zizzo, Manojlovic 9, Iacovello, Dalle Crode 1, Pessoa 1, Ahanda 7, Niakatà 2, Kapitanovic. All. Fred Bougeant.

Arbitri: Castagnino Angelo – Manuele Sebastiano

Commissario: Fabbian Valter

CRONACA

Cassano Magnago inizia meglio portandosi subito avanti sul 3 a 1. Per le Arpie troppe palle perse in attacco e le padrone di casa accelerano sul +4 grazie alla rete di Gozzi. Coach Bougeant mischia le carte, Ahanda accorcia ma Cassano allunga ancora: 8 a 3 e timeout per l’allenatore delle neroverdi. Severin e Losio caricano le Arpie, Barbosu risponde bene per Cassano. Colloredo segna il 10 a 5. Tarbuch entra e mette tutta la sua fisicità in zona offensiva ma Barbosu è immarcabile in contropiede: massimo vantaggio per Cassano, +6. Losio non ci sta, Gozzi però insiste ancora. 13 a 7. Dalle Crode vola in contropiede ma viene atterrata: 7 metri e 2 minuti. Pessoa realizza il rigore. Severin poi insiste ed Erice risale la china, -5. Ahanda riavvicina ancora le Arpie. Il primo tempo termina 15 a 11.

I primi 5 minuti sono tutti a trazione Cassano con un parziale immeditato di 4 a 0 con le padrone di casa che giocano anche con 7 giocatrici avanti e senza portiere. Bernabei rompe l’incantesimo realizzando. Nell’azione successiva, Dalle Crode realizza un penalty. Macchi capitalizza bene, Kapitanovic para bene ma le ragazze di Bougeant non riescono a trovare il bandolo della matassa, soprattutto in fase offensiva con troppe palle perse. Gozzi mette la girella, Ahanda risponde: punteggio aggiornato sul 21 a 15 per Cassano. Anche Manojlovic non si arrende ed Erice accelera: -5. Niakaté insiste e Cassano Magnago è costretta al timeout. La squadra di casa azzarda ancora un attacco in extraplayer ma Erice recupera palla e Tarbuch segna dalla sua metà campo. L’atteggiamento adesso è completamente diverso e Manojlovic sigla il -2 dai 7 metri. Erice adesso è completa trance agonistica e Ramona Manojlovic è indemoniata: segna sotto contatto il 22 a 21 quando mancano 8 minuti al termine. Barbosu torna in gol ma le Arpie ormai ci credono e la partita è completamente riaperta: Ahanda segna il nuovo -1. Colloredo capitalizza un 7 metri, Manojlovic risponde in velocità. Erice trova il pareggio dopo 56 minuti: segna ancora Manojlovic e adesso vede l’obiettivo davanti a sé. Cassano si riporta avanti con Barbosu, Ahanda risponde in velocità. Quando mancano 2 minuti, Barbosu prende palo, Erice ha la palla mano in mano e Bougeant preferisce parlarci su chiamando sospensione. Dopo 58 minuti e 45 secondi, Bernabei sigla il primo vantaggio assoluto per le Arpie. Cassano trova il pareggio con Ghirardi. Ultimi 30 secondi, tutti avanti. Ultimo tiro di Manojlovic finisce a lato: finisce in pareggio 26 a 26.

PROSSIMO IMPEGNO

La AC Life Style Handball Erice sarà impegnata in casa sabato 21 marzo, contro Cellini Padova. La gara avrà inizio alle ore 16.30 e sarà valevole per la ventesima giornata (nona di ritorno).

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