A FLORIDIA VITTORIE A TEMPO DI RECORD PER SAHARAN E TUCCITTO

Floridia (SR). Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato alla terza edizione della Strafloridia che si è disputata stamane nella cittadina alle porte di Siracusa. A vincere sono stati Zouhir Sahran (Milone Siracusa) e Alessia Tuccitto (GS Lammari) , che oltre al successo hanno portato a casa i rispettivi record della manifestazione.

Dieci chilometri di un percorso molto veloce con partenza e arrivo da viale Pietro Nenni. Gara maschile nel segno della qualità, col terzetto formato dal veterano Tony Liuzzo (Running Emotion) e dai giovanissimi Zouhir Sahran e Wilson Marquez (Siracusatletica). Sfida al “limite” per lo sciclitano Liuzzo (due titoli europei ed uno nazionale di categoria conquistati nel corso della stagione) che si è dovuto confrontare con i due atleti di caratura nazionale la cui età insieme, raggiunge a malapena quella sua. Alla fine a spuntarla è stato il marocchino di Barcellona Pozzo di Gotto, Sahran (doppio oro nei 5000 e nei 3000 siepi ai recenti Cds societari under 23) che nel giro finale ha guadagnato metri decisivi sul pari categoria Marquez, mai domo con il tempo di 30’33; terzo applauditissimo Tony Liuzzo con il tempo di 30’58”. A testimonianza della spettacolarità della gara il fatto che tutte e tre gli atleti hanno demolito il precedente record del percorso.

Nella gara femminile, tutto facile invece per l’atleta di Solarino, recente protagonista agli italiani assoluti di mezza maratona di Pisa, che ha fatto gara a sé, combattendo da sola contro il cronometro e chiudendo con il tempo di 35’17, migliorando così il suo precedente record ottenuto nell’edizione dello scorso anno. Alle sue spalle, staccata di oltre sei minuti, la marciatrice Desirè Di Maria (Cus Catania), ottima seconda con il tempo di 41’58 . Terza, a conferma di un ritrovato ottimo stato di forma, Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) che ha fermato il crono a 42’40. Curiosità, la Tuccitto è giunta al sesto posto assoluto, superata da solo cinque atleti uomini.

Circa 400 gli atleti che hanno tagliato il traguardo di una manifestazione che ha goduto di una giornata dal clima più primaverile che autunnale . Ottima come sempre l’organizzazione della Floridia Running del presidente Tonino Scalora.

La manifestazione è stata valida come 17a prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada e nona del GP provinciale di Siracusa; il circuito regionale, prosegue già da domenica prossima con il III Memorial Federico Amato, in programma a Gioiosa Marea. (ma)

Classifica uomini (10 km)

Zouhir Sahran (Milone Siracusa) 30’28

Wilson Marquez (Siracusatletica) 30’33

Toni Liuzzo (Runnin Emotion) 30’58

Saverio Filippo Amasi (Atletica Savoca) 34’18

Andrea Bellofiore (Siracusatletica) 35’03

Classifica donne (10 km)

Alessia Tuccitto (GS Lammari) 35’17

Desiree Di Maria (Cus Catania) 41’58

Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) 42’40

Veronica Costanzo (Atletica Lentini) 42’27

Antonella Maria Bellofiore (Trinacria Sport) 44’14

