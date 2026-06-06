PALERMO CAPITALE DELLA CORSA: DOMENICA IL TROFEO DELLA LEGALITÀ CON I BIG DELL’ATLETICA ITALIANA

Il capoluogo siciliano si prepara ad accogliere una delle manifestazioni podistiche più prestigiose della stagione. Domenica 7 giugno il centro cittadino farà da cornice al Trofeo della Legalità Rotary – appuntamento che porterà al via alcuni dei migliori interpreti italiani e internazionali della corsa su strada, come Crippa, Chiappinelli e Selvarolo.

Palermo è pronta a vivere, domenica 7 giugno, una giornata di grande atletica con il Trofeo della Legalità Rotary – IV Giro Podistico Internazionale Città di Palermo, manifestazione a carattere internazionale organizzata dall’ASD Sicilia Running Team.

Il programma prenderà il via alle 16.30 con “The Last Lap”, spettacolare gara all’americana che vedrà protagoniste dieci coppie miste impegnate in una sfida ad eliminazione. A seguire spazio alla gara élite internazionale sui 10 chilometri e successivamente alla prova Open riservata alle categorie Master.

Cuore della manifestazione sarà piazza Castelnuovo, con partenza e arrivo davanti al Teatro Politeama.

L’evento è stato presentato oggi presso la sede di Sicindustria, in via Alessandro Volta a Palermo, alla presenza, tra gli altri, di Yeman Crippa, Leonardo Lunetto, presidente della ASD Sicilia Running Team società organizzatrice dell’evento, Alessandro Anello, assessore allo sport del Comune di Palermo, Salvatore Gebbia consigliere federale della Fidal, Sergio Fiorella direttore di Fortezzza main sponsor dell’evento e Bruno Calandrino in rappresentanza del Rotary Palermo.

Ai margini dell’incontro la consegna della maglia rosanero del Palermo da parte di Sergio Fiorella (su delega del presidente del Palermo Calcio Mirri) a Yeman Crippa, recente vincitore della maratona di Parigi, medaglia d’oro nella mezza maratona agli europei di Roma 2024 e attuale detentore del record italiano nella distanza dei 21,097 km. Crippa che ha iniziato la carriera sportiva giocando proprio a calcio.

LE DICHIARAZIONI

Alessandro Anello, assessore allo sport del Comune di Palermo: “Il Trofeo della Legalità rappresenta un appuntamento di grande valore per Palermo, perché unisce sport e impegno civile in un’unica manifestazione. Eventi di questo livello contribuiscono a promuovere l’immagine della città ben oltre i confini regionali, generando importanti ricadute economiche per il territorio attraverso la presenza di atleti, accompagnatori e visitatori. Palermo conferma così la propria vocazione ad accogliere grandi eventi sportivi, capaci di coniugare partecipazione, turismo e sviluppo. Come amministrazione comunale continueremo a sostenere iniziative che valorizzano la città e diffondono i principi della legalità attraverso lo sport.”

Yeman Crippa: “Inzia da Palermo il mio viaggio verso gli europei di Birmingham (agosto 2026 n.d.r.) domani torno a disputare una gara dopo la maratona di Parigi dello scorso aprile (vinta dall’azzurro n.d.r.). C’è molto entusiasmo e sono felice di gareggiare per la prima volta a Palermo, dove ho molti amici. Darò tutto come sempre, sono molto carico. Leonardo (Lunetto) ha organizzato una gran gara e lo ha fatto per i palermitani, io sono qui per dare il massimo.”

Leonardo Lunetto, presidente dell’ASD Sicilia Running Team: “Siamo pronti a vivere una quarta edizione che si preannuncia tra le più belle e partecipate di sempre. Portare a Palermo atleti di livello internazionale, a cominciare da Yeman Crippa, è motivo di grande soddisfazione e rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni. Il Trofeo della Legalità Rotary è cresciuto passo dopo passo, diventando un appuntamento atteso non solo dagli appassionati di corsa ma dall’intera città. Domenica il centro di Palermo si trasformerà in un grande palcoscenico sportivo, dove agonismo, spettacolo e partecipazione popolare si fonderanno in un’unica grande festa.”

Giuseppe Paterna, CEO dell’azienda Fortezzza e componente del Consiglio Generale di Sicindustria: “Siamo orgogliosi, come gruppo Fortezzza, di essere il Main Sponsor del IV Trofeo della Legalità, un evento che unisce sport, valori civici, inclusione e partecipazione. La nostra visione d’impresa non si è mai limitata alla semplice attività commerciale, ma ha sempre puntato a creare relazioni e occasioni di crescita collettiva. Per questo sosteniamo con convinzione iniziative che promuovono quei valori condivisi tra sport e sana imprenditoria, e quel legame tra le persone e gli ideali d’impegno che solo lo sport è capace di creare. Tutto nel segno del grande insegnamento del giudice Falcone:“Gli uomini passano, le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini”. Mi piace pensare che, nel giorno della gara, queste idee smetteranno di camminare, per cominciare a correre sulle gambe degli atleti lungo le strade della nostra città”

Inserita nel calendario nazionale FIDAL con classificazione Bronze Label e nel Global Calendar di World Athletics, il Trofeo della Legalità quest’anno propone un programma tecnico ricco e innovativo, pensato per coinvolgere atleti di ogni livello e offrire spettacolo al pubblico presente. Gara ad eliminazione a coppie, gara èlite e gara master nel menu che verrà servito domenica pomeriggio.

GARA ELITE: CRIPPA, CHIAPPINELLI, SELVAROLO…SEMBRA UN CAMPIONATO ITALIANO

L’organizzazione ha allestito un cast di assoluto prestigio. Ventisei uomini e cinque donne daranno vita a una gara che promette spettacolo e contenuti tecnici di altissimo livello.

Pettorale numero uno per Yeman Crippa. L’atleta delle Fiamme Oro arriva in Sicilia da protagonista assoluto della stagione. Lo scorso 12 aprile ha conquistato la Maratona di Parigi in 2h05’18”, seconda prestazione italiana di sempre sulla distanza, mentre poche settimane prima aveva stabilito il nuovo record italiano di mezza maratona a Napoli con lo straordinario tempo di 59’01”.

Con il pettorale numero due ci sarà Yohanes Chiappinelli, tra i migliori specialisti italiani delle lunghe distanze. Campione europeo a squadre di mezza maratona a Roma 2024, ha stabilito a Valencia il record italiano di maratona in 2h05’24”, attualmente terza prestazione italiana all time. Nel 2025, l’atleta allenato dal tecnico siciliano Giuseppe Giambrone ha inoltre conquistato un prestigioso sesto posto nella maratona dei Mondiali di Tokyo.

Pettorale numero tre per il giovane azzurro Pasquale Selvarolo, diventato in pochi anni uno dei riferimenti del mezzofondo e fondo italiano. Specialista dei 5000 e 10000 metri, della corsa campestre e della mezza maratona, vanta un personale di 1h00’32” sui 21,097 chilometri, prestazione che lo colloca tra i migliori italiani di sempre. Nel 2024 ha esordito in maratona vincendo quella di Torino con il tempo di 2h11’, mentre pochi giorni fa ha ottenuto il primato personale nei 10000 metri con 28’00”03 alla Coppa Europa di La Spezia, contribuendo alla conquista della medaglia d’argento dell’Italia nella classifica a squadre.

Il fronte internazionale

Parterre di assoluto livello anche sul fronte internazionale. A cominciare dai marocchini Hicham Kabir e Yakoub Labquira, quest’ultimo vanta un 28’27 nei 10 chilometri su strada ed è sub 2h10 in maratona. In gara i keniani Nixon Kiprotic Kirwa e Bonface Fundi Njiru. Dal Burundi arriveranno Luis Intunzinzi e soprattutto Therence Bizoza, vincitore nel 2026 della Romeo & Giulietta Half Marathon.

A completare il quadro, Freedom Amaniel, atleta eritreo residente a Roma, e Soumalia Diakite, originario del Mali ma ormai palermitano d’adozione.

La pattuglia Italiana

A difendere i colori italiani ci saranno il trentino Nikolass Loss (28’56 nei 10 km su strada), Badr Jaffari e Mustafa Belghiti, pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Al via anche Daniele Farronato, i gemelli Nadir e Alain Cavagna, Giovanni Susca, Marco Fontana Granotto, Stefano Massimi, Riccardo Mugnosso, Tobia Beltrame, Stefano Ghenda, Lorenzo Dell’Orefice, il partinicese Giuseppe Scianna e l’infinito Vincenzo Agnello.

Le donne “top” in gara

“Di rilievo anche il cast femminile. A rappresentare la Sicilia saranno le palermitane Chiara Immesi e le gemelle Barbara e Francesca Vassallo, protagoniste attese in una gara che si annuncia particolarmente frizzante.

A contendere loro il successo ci saranno due atlete azzurre di primo piano: Giulia Giorgi, accreditata di un personal best di 34’45” sui 10 chilometri su strada, e Rebecca Volpe, vincitrice lo scorso aprile della Corri Salerno con l’ottimo tempo di 34’52”.

Sabato 6 giugno alle ore 17.30 la presentazione degli Elite

Sarà piazza Castelnuovo, sabato pomeriggio a partire dalle 17.30, ad ospitare la presentazione ufficiale degli atleti e delle atlete élite che domenica daranno vita alla gara clou della manifestazione.

Un momento di incontro con appassionati, addetti ai lavori e curiosi, all’insegna della condivisione e della partecipazione. Ad accompagnare il pomeriggio saranno le esibizioni musicali di Cristian Vinci e Alessio Selvaggio.

Domenica, invece, la colonna sonora della manifestazione sarà affidata a DJ Cavallo, tra i dj ufficiali che hanno seguito il Giro d’Italia per Radio 101.

Il percorso

Quartier generale della manifestazione sarà piazza Castelnuovo, con partenza e arrivo all’altezza del Teatro Politeama. Il tracciato si svilupperà su un circuito di 3.333 metri da ripetere tre volte per un totale di 10 chilometri.

Dopo lo start gli atleti percorreranno via Libertà fino a piazza Croci, sede del primo giro di boa. Da qui faranno ritorno verso piazza Castelnuovo per poi proseguire alle spalle del Palchetto della Musica e imboccare via Ruggero Settimo fino al Teatro Massimo, attorno al quale sarà effettuato il secondo giro di boa.

Il percorso proseguirà nuovamente lungo via Ruggero Settimo in direzione del Teatro Politeama e successivamente lungo via Emerico Amari. Pochi metri prima del passaggio alle spalle del Teatro Politeama, il tracciato rientrerà verso piazza Castelnuovo, dove sarà posto l’arrivo.

Gustoso antipasto con “The Last Lap”

Saranno dieci le coppie miste chiamate a inaugurare il pomeriggio (16.30) di gare con “The Last Lap”. In pista atleti italiani e stranieri, specialisti della corsa su strada e della pista, pronti a sfidarsi in una formula spettacolare ad eliminazione che promette ritmo, tattica e continui colpi di scena davanti al pubblico di piazza Castelnuovo. Giro dopo giro rimarranno quattro coppie che in una accesa finale si giocheranno la vittoria.

Gara Open: oltre 400 al via. Il meno giovane in gara ha 84 anni

Il programma tecnico prevede anche la gara Open, aperta alle categorie Master, con partenza alle ore 18.40. Al via ci saranno 429 atleti (73 donne e 356 uomini) provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, a conferma della crescente attrattività della manifestazione: Lazio, Veneto, Puglia, Lombardia e Liguria le più rappresentate. Al maschile la categoria più rappresentata è la SM45 con 48 atleti al via. Al femminile è la SF con 22 atlete al via. I più giovani in gara sono Vincenzo Baiamonte e Ludovica Sammartano rispettivamente di 18 e 19 anni. I meno giovani, Giuliana Amarù classe 1957 e Pietro Mafara 84 anni. Sessantasette le società presenti a Palermo: la più rappresentata sarà l’ASD Sicilia Running Team, società organizzatrice dell’evento, che potrà contare su 40 atleti al via. Alle sue spalle, appaiate con 29 iscritti, la XForma ASD e la Palermo Running. Numerosa anche la presenza dell’ASDP Scuola di Atletica Misilmeri (21), seguita dalla Polisportiva Pegaso Athletic (18). In doppia cifra anche la Trinacria Palermo e la Corleone Marathon (12 atleti), l’ASD Team Atletica Palermo e la Running Sicily (11), oltre al Marathon Monreale (10). Chiudono il gruppo delle società più rappresentate l’Equilibra Running Team Palermo, la Polisportiva Atletica Bagheria e il G.S. Dil. Amatori Palermo, tutte con 9 iscritti, mentre l’ASD Media@ sarà presente con 8 atleti.

All’interno della gara Open è prevista inoltre una prova non competitiva sulla distanza di un chilometro, pensata per favorire la partecipazione di famiglie, giovani e semplici appassionati. Nessun cronometro, soltanto il piacere di condividere un momento di sport, aggregazione e festa.

Albo d’oro

2023 – Osama Zoghlami (ITA) e Federica Proietti (ITA)

2024 – Ala Zoghlami (ITA) e Gaia Colli (ITA)

2025 – Cheruiyot Moses (KEN) e Michira Morine Gesare (KEN)

Gara Senior/Master

2025 – Alessandro Brancato e Laura Speziale

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