Si è svolto ad Enna l’incontro di tutti i Segretari provinciali Siciliani della FSP unitamente al Segretario Generale Regionale per la Sicilia Biagio Bonina.

È stato un grande momento di confronto con tra le varie realtà siciliane che ha permesso alla FSP Siciliana di gettare le basi per il futuro mettendo sul tavolo le priorità per i colleghi e per la sicurezza del territorio.

Coesione e unità di intenti con un solo obiettivo: “la tutela degli operatori di Polizia”

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