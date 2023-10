Sputnix Celebra la Tecnologia Open Source al Linux Day Italia

Palermo, Italia, 29 Settembre 2023

Sputnix celebra a Palermo sabato 28 ottobre 2023, con una sessione speciale il 29 ottobre, la

Tecnologia Open Source al Linux Day

Eccezionale la presenza di Linux Professional Institute (LPI), principale ente di certificazione

globale per i professionisti Open Source.

Quest’anno, il Linux Day Italia avrà un’importanza particolare, grazie alla presenza di un

nome di spicco nel mondo del software libero: Jon “maddog” Hall. Con una carriera che abbraccia

più di cinque decenni, dal 1969 Hall ha servito la comunità tecnologica in numerosi ruoli, tra cui

programmatore, amministratore di sistemi, product manager e molti altri. Oltre ad avere un

legame speciale con LPI, avendo contribuito a formulare alcuni dei concetti chiave e donato fondi

personali per la creazione dei primi esami di certificazione, Hall è noto per il suo impegno

incessante nel promuovere i benefici del software open source.

Linux Professional Institute (LPI), con oltre 200.000 titolari di certificazione in oltre 180 paesi,

è onorato di essere parte di questo evento. “La nostra missione è quella di promuovere l’uso

dell’Open Source supportando le persone che vi lavorano. Essere presenti al Linux Day Italia è

un’ulteriore testimonianza del nostro impegno. Mi fa ancora più piacere, da italiano che vive

all’estero, aver contribuito a portare Jon in una città che mi è molto vicina. Ringrazio Vincenzo

Virgilio per aver facilitato il processo che ci porta a Palermo”, ha dichiarato Max Roveri,

Community Manager di LPI.

Nella due giorni saranno inoltre presenti sessioni speciali dedicate ai dettagli delle

certificazioni LPI, dando spazio anche alle opportunità e alle promozioni legate agli esami di

certificazione, e più in generale ai vantaggi economici e sociali derivanti dall’adozione del Software

Open Source.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che operano nel settore

dell’Open Source e desiderano ampliare le proprie conoscenze, esercitare un proficuo networking

e esplorare opportunità di carriera.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per la registrazione, si prega di visitare https://www.Sputnix.it

Presentazione SputniX.it

Era il 1992 quando iniziava a diffondersi Linux; in Sicilia nasceva il Sicilian Pluto

User Group, che nel 2001 si formalizzava come assoziazione, SputniX.

Unica associazione ancora attiva dopo oltre 30 anni, dal 2001 ha organizzato ogni

anno diversi Linux Day, con l’indiscusso primato di aver organizzati oltre 60, nelle

città di Palermo, Trapani, Partinico, Alcamo, Catania.

Ogni anno inoltre organizza il Linux Meeting all’Università di Palermo, dove è

riconosciuta come associazione, unica con oggetto sociale nella promozione del

Software Libero.

Anche la più grande conferenza italiana del Software Libero ConfSL nel 2016 è

stata organizzata a Palermo, ospitando il Gen. Sileo, responsabile della struttura

infromatica dell’Esercito Italiano.

Agli eventi di SputniX hanno partecipato i principali attori della comunità mondiale

del Software Aperto e Libero, come Richard Stallman, molte volte, e John Sullivan.

Da quest’anno siamo partner del Linux Professional Institute ed ospiteremo John

maddog Hall al nostro Linux Day.

Patrocini e sponsor

Patrocinano anche quest’anno il Linux Day:

– L’ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo;

– Il comune di Palermo;

– L’Università degli Studi di Palermo;

– Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Fra gli sponsors:

– Linux Professional Institute;

– Olomedia;

– Reneware.it;

– Sicily On Net;

– Mediatel.

Visite: 57