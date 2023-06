30.05.2023 – L’ultimo abbraccio dei Cavalieri Costantiniani al Duca Don Diego de Vargas Machuca

Nei giorni scorsi, in occasione di diversi incontri, le Delegazioni della Real Commissione per l’Italia e della Real Commissione per la Serenissima Repubblica di San Marino del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, hanno ricordato con preghiere e Messe a suffragio della sua anima, la figura del loro compianto Presidente, S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca. Egli, spirato serenamente, ha reso la sua bella anima al Signore, giovedì 25 maggio 2023 alle ore 01.35, dopo una malattia vissuta con Fede, circondato dall’affetto dei suoi cari e munito dei conforti religiosi.

Martedì 30 maggio 2023 alle ore 14.00, sono state celebrate more nobilium le esequie presso la Basilica Magistrale di Santa Croce al Flaminio in Roma. Come abbiamo ricordato [QUI], Don Diego de Vargas Machuca apparteneva ad una delle più antiche ed illustri famiglie nobili della Spagna, con più di mille anni di storia, diramatasi poi anche in Italia nel XVII secolo: 8° Duca de Vargas Machuca, 6° Marchese di Vatolla, 10° Marchese di San Vicente del Barco, 11° Conte del Porto, 18° Conte di Urgell, 27° Signore di Vargas, 12° Signore di Varguillos, Conte del Sacro Romano Impero, Gentiluomo di Sua Santità, Cavaliere dell’Insigne e Real Ordine di San Gennaro, Balì Gran Croce di Giustizia decorato del Collare.

Il Sacro Rito è stato celebrato dal Gran Priore, S.Em.za Rev.ma il Signor Cardinale Gerhard Ludwig Müller, Balì Gran Croce di Giustizia e presieduto dal Gran Maestro, S.A.R. il Serenissimo Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa delle Due Sicilie, delle massime Cariche del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e di rappresentanti delle Delegazioni delle Real Commissioni per l’Italia, per la Serenissima Repubblica di San Marino e per la Francia..

Hanno concelebrato il Primo Cappellano Capo e Membro del Consiglio Ecclesiastico della Real Commissione per l’Italia, Don Fabio Fantoni, Cappellano di Gran Croce di Merito; il Cappellano Capo della Delegazione di Roma e Città del Vaticano, Mons. Carlo dell’Osso, Cappellano di Giustizia; e alcuni Cappellani Costantiniani, mentre altri hanno assistito in abito corale.

Il servizio liturgico è stato svolto da chierici e studenti del Pre-Seminario San Pio X di Como, dell’Istituto Sant’Apollinare in discernimento vocazionale per le rispettive diocesi di Como, Alessandria e Palestrina.

La guardia d’onore al feretro è stata integrata da appartenenti alle Delegazioni del Piemonte e Valle d’Aosta, delle Puglie e Basilicata, di Roma e Città del Vaticano, e della Tuscia e Sabina.

L’animazione musicale è stata curata dal Coro della Cappella Lauretana, con all’organo Maestro Avv. Antonio La Bella.

Il servizio fotografico è stato curato da Edoardo Lacrimini, Cavaliere di Merito della Delegazione della Toscana.

I partecipanti hanno ricevuto un’immaginetta ricordo, raffigurante Don Diego de Vargas, realizzata dalla Delegazione della Tuscia e Sabina in occasione delle esequie del Duca, completa della Croce Costantiniana e delle invocazioni: “Ave Crux spes nostra” e “Vivit in lumine Domini”.

