๐—˜๐—–๐—–๐—ข ๐—œ ๐——๐—˜๐—ง๐—ง๐—”๐—š๐—Ÿ๐—œ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—˜๐—–๐—œ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—˜ ๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ๐—ข ๐—ฌ๐—ข๐—š๐—” ๐——๐—”๐—ฌ ๐—™๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—ฉ๐—”๐—Ÿ

Grazie di esserci!

๐Ÿ”– Ticket partecipante: 10โ‚ฌ

๐Ÿ”– Ticket accompagnatore: 5โ‚ฌ

๐— ๐—ข๐——๐—”๐—Ÿ๐—œ๐—ง๐—”’ ๐——๐—œ ๐—œ๐—ฆ๐—–๐—ฅ๐—œ๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—˜ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—˜๐—–๐—œ๐—ฃ๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜

Al festival saremo tantissimi e alcune attivitร saranno a numero chiuso, per questo motivo รจ importante riservare anticipatamente il proprio biglietto d’ingresso.

๐—–๐—ข๐— ๐—˜ ๐—™๐—”๐—ฅ๐—˜

1๏ธโƒฃ Effettua un bonifico all’iban: IT17Z0306983670100000007721

Beneficiario: Centro Studi YoDanza

Causale: Evento 25 giugno

2๏ธโƒฃ Manda una mail all’indirizzo yogadayfestivalenna@gmail.com

– Allega la ricevuta del bonifico

– Scrivi i tuoi dati (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo)

Nota: nel caso in cui acquistassi piรน ticket con un unico bonifico, specifica nella mail tutti i nomi e dati e se si tratta di partecipanti (10โ‚ฌ) o di accompagnatori (5โ‚ฌ).

– Dati i posti limitati per alcune classi, laboratori e trattamenti, prenota via mail anche le attivitร per assicurarti il tuo posto.

3๏ธโƒฃ Al tuo arrivo all’evento, passa dalla reception del Castello di Lombardia per la registrazione!

๐Ÿ“ฃ ๐—˜ ๐—ฆ๐—˜ ๐—ก๐—ข๐—ก ๐—ฅ๐—œ๐—˜๐—ฆ๐—–๐—ข ๐—” ๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ข๐—ง๐—”๐—ฅ๐—˜ ๐—ฃ๐—ฅ๐—œ๐— ๐—”?

Non preoccuparti, sarร possibile pagare il ticket anche quel giorno stesso alla reception ๐Ÿ˜Š

Ovviamente in questo caso non potremo assicurarti prima l’accesso alle attivitร a numero chiuso.

๐—ฆ๐—ฒ ๐˜๐—ถ ๐—ณ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ถ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—บ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฎ’, ๐˜€๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ถ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐˜‚๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ:

๐ŸŒท ๐——๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿญ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฏ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—ฆ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐˜๐—ฒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐˜€๐˜‚ ๐—ฌ๐—ผ๐—ด๐—ฎ ๐—ฒ ๐—”๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ impareremo insieme a riconoscere i cibi in base alle loro qualitร energetiche e a scegliere quelli che innalzano le nostre frequenze vibratorie. Al termine, piccola degustazione di prodotti tipici offerta dall’Azienda agricola San Giovannello.

๐ŸŒท ๐——๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฒ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿณ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—–๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—›๐—ฎ๐˜๐—ต๐—ฎ ๐—ฌ๐—ผ๐—ด๐—ฎ una classe di Yoga rigenerante ed energizzante, fondata sulla pratica delle Asana e sull’ascolto del respiro in chiave meditativa.

๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ก๐—ข๐—ง๐—ง๐—”๐—ฅ๐—˜ ๐—” ๐—˜๐—ก๐—ก๐—”

Se vieni da fuori, puรฒ esserti utile sapere che abbiamo pattuito convenzioni del 10% con le seguenti strutture, a cui presumibilmente se ne aggiungeranno presto altre:

๐Ÿ”น๏ธ Blanko EcoChic 328 657 2731

๐Ÿ”น๏ธ La Casa sulla Roccia 328 384 0106

๐Ÿ”น๏ธ Habitat 72 Apartments 328 657 2731

๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐˜€๐—ถ๐—ฎ๐˜€๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ ๐—ผ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ:

๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐Ÿฏ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐Ÿฏ๐Ÿด๐Ÿฐ ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฒ

๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—ป ๐Ÿฏ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐Ÿด๐Ÿญ๐Ÿฑ ๐Ÿต๐Ÿณ๐Ÿด๐Ÿญ

๐—–๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐Ÿฏ๐Ÿฎ๐Ÿณ ๐Ÿด๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐Ÿต๐Ÿฎ๐Ÿฑ๐Ÿฎ

