Storie correlate

Francesco Colianni

Rifiuti, 57,8 milioni per bonifiche, compostaggio e centri di raccolta. Colianni: «Risaniamo ferite del passato e miglioriamo la qualità della vita dei cittadini»

Riccardo Giugno 19, 2026
bertini e colianni

CCR DI ASSORO, IL GRUPPO MPA RINGRAZIA L’ASSESSORE COLIANNI: «OLTRE 1,19 MILIONI DI EURO PER UN’OPERA STRATEGICA PER IL TERRITORIO»

Riccardo Giugno 19, 2026
meteo 23

Previsione Meteo Enna: Tempo caldo fortunatamente senza eccessi

Riccardo Giugno 19, 2026

Ultime notizie

Firmato il contratto di appalto per il sottopasso di Termini Imerese. L’opera unirà l’interporto e il porto

Riccardo Giugno 19, 2026

Automobilismo – Andreucci e Briani iniziano forte il fine settimana sportivo della RO racing e sono già leader al San Marino Rally

Riccardo Giugno 19, 2026

AFFITTI BREVI E ALLEGATO B: AIGAB CONTRO LA CONFERMA DELLA SCADENZA AL 30.06.2026 MENTRE PER L’EXTRALBERGHIERO L’ARS HA DECISO PROROGA AL 30.06.2027

Riccardo Giugno 19, 2026
pizza enna fest

“Pizza Enna Fest 2026”, il Comune riorganizza mercato, navette e viabilità

Riccardo Giugno 19, 2026