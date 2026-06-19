Presentato il 24° Rally di Caltanissetta

Istituzioni, Automobile Club e organizzatori insieme nella Sala Gialla del Comune. Ancora aperte le iscrizioni per la sfida valida per la Coppa Italia Rally di 9ª Zona e per il Campionato Siciliano per Auto Moderne e Storiche.

CALTANISSETTA, 19 giugno 2026 – È stata presentata presso la Sala Gialla del Comune la 24ª edizione del Rally di Caltanissetta, appuntamento in programma il 27 e 28 giugno, valido come quarto round della Coppa Italia Rally ACI Sport di 9ª Zona e come prova del Campionato Siciliano per Auto Moderne e Storiche.

All’incontro con la stampa e gli operatori del settore sono intervenuti l’Assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Toti Petrantoni e quello alle Attività Produttive Guido Del Popolo, il Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta Carlo Alessi, il Fiduciario Provinciale ACI Sport Maurizio Giugno, l’Assessore allo Sport del Comune di Santa Caterina Villarmosa Elena Seminatore e il CEO della DLF Academy Delfinio La Ferla, promotore dell’organizzazione dell’evento insieme al proprio staff.

Le iscrizioni alla manifestazione sono ancora aperte e si chiuderanno alla mezzanotte di lunedì prossimo, lasciando quindi ancora alcuni giorni agli equipaggi per formalizzare la propria adesione a una gara che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione rallistica siciliana e che ha già riscosso l’adesione dei big della serie regionale.

Ad aprire gli interventi è stato l’Assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Toti Petrantoni, che ha fatto gli onori di casa dando il benvenuto ai presenti e sottolineando l’importanza della manifestazione per il territorio, sia dal punto di vista sportivo che per la promozione dell’immagine della città e dell’intera provincia.”Le manifestazioni sportive in genere, e quelle automobilistiche in particolare, hanno il pieno favore e supporto della nostra amministrazione. I benefici e gli effetti positivi che scaturiscono dal Rally sono molteplici e offrono numerose opportunità.”

L’Avv. Carlo Alessi – Presidente AC Caltanissetta ha sottolineato l’impegno degli organizzatori per la riuscita della manifestazione:”Il Rally, insieme alla Coppa Nissena, porta lustro alla città di Caltanissetta, ma gestire queste gare costa in termini di risorse e di dedizione. Quindi bisogna essere grati a Delfinio La Ferla, che oltretutto fa parte della Commissione Sportiva ACI, per l’impegno che profonde e che nasce da una grande passione.”

L’Assessore alle Attività Produttive Guido Del Popolo ha parlato dell’interazione con il territorio:”I numeri dell’indotto economico sono confermati dai dati che abbiamo delle precedenti edizioni. C’è stato un incremento di presenze nelle strutture ricettive; se da un lato è importante l’evento sportivo, dall’altro lo è ancora di più per le nostre attività. L’edizione 2026 ha già prodotto il tutto esaurito. Auspico che del Rally di Caltanissetta vi siano numerose altre edizioni.”

Elena Seminatore, Assessore allo Sport del Comune di Santa Caterina Villarmosa ha dichiarato:-“Quest’anno siamo più integrati nella manifestazione, che abbiamo sempre vissuto con entusiasmo. Sul nostro territorio ci sono molti team, per cui anche Santa Caterina è ad alta vocazione rallistica.”

“La consapevolezza di svolgere un proficuo lavoro è fondamentale per noi che ci mettiamo la faccia e il cuore” – ha detto Delfinio La Ferla – “Il Rally di Caltanissetta è ogni anno per noi una sfida, perché viene continuamente rimodulato in funzione del gradimento e delle esigenze degli equipaggi. La qualità del nostro lavoro verte sempre al massimo, unitamente a chi con noi condivide gli stessi obiettivi. L’efficace lavoro di squadra va costantemente condiviso e capitalizzato, soprattutto quando tra i partner si annoverano istituzioni e Automobile Club. L’intero lavoro di un anno si concretizza con lo svolgimento del Rally, grazie all’impegno di uno staff insostituibile come quello DLF.”

Maurizio Giugno – Fiduciario Provinciale ACI Sport ha concluso gli interventi spiegando lo sviluppo delle nove prove speciali, l’impegno dei commissari di percorso unitamente al personale e ai mezzi di intervento tecnico e sanitario.”Le ricognizioni fanno parte integrante della gara e possono svolgersi esclusivamente con vetture stradali, sotto il controllo degli Ufficiali di Gara e con l’ausilio della tecnologia di tracciamento satellitare. La sicurezza è una prerogativa assoluta.”

L’edizione 2026 del Rally di Caltanissetta si prepara dunque ad accogliere equipaggi provenienti da tutta la Sicilia e dalle regioni limitrofe, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel calendario sportivo dell’isola. L’attesa è ora rivolta alla chiusura delle iscrizioni e alla pubblicazione dell’elenco ufficiale dei concorrenti che animeranno il fine settimana motoristico nisseno.

Advertisement

Advertisement

Visite: 94