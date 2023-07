Weekend federiciano in arrivo a Enna

SABATO 8 LUGLIO 2023:

Torneo Maria Santissima della Visitazione, nona edizione, a cura della Compagnia degli Arcieri del Castello

Ore 18:00, piazza VI Dicembre

Palio Federico II con cursa ca’ carriola, cursa sui trampoli e giostra con il cavallo Baiardo

Ore 19:00, via Roma (da piazza Vittorio Emanuele a piazza Municipio) con i quartieri storici

A Chiazza

Beddivirdi

Funnurisi

San Pitru

U Sarbaturi

U Pupulu

In collaborazione con:

UISP Enna

i giocatori dell’Unione Rugby Enna

i Tamburi del quartiere U Pupulu

DOMENICA 9 LUGLIO 2023:

Gran Corteo storico con gruppi medievali da tutta la Sicilia Start ore 18:00 Castello di Lombardia Arrivo ore 19:00 Torre di Federico

Mercato dei Crociati a cura di Laberna Aps alla Villa Torre di Federico

E in serata alla Torre di Federico

Esibizioni artistiche di gruppi storici medievali

Premiazione del quartiere vincitore del Palio Federico II 2023

Conduzione a cura di Elisa Di Dio e Mario Vaccaro

