Week-end caldo per Best Lap in pista al Mugello per il secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.

A distanza di quindici giorni dal secondo appuntamento stagionale della serie Sprint andata in scena a Monza, il Campionato Italiano Gran Turismo torna in pista nel prossimo fine settimana al Mugello con la seconda prova stagionale Endurance dopo l’esordio di metà maggio disputato sul tracciato siciliano di Pergusa.

Torna in pista Best Lap dopo il successo conquistato a Pergusa nella classe CUP con l’equipaggio formato da Demarchi-Patrinicola-Di Mare al volante della Ferrari 488 Challenge EVO. Saranno una ventina le granturismo pronte a sfidarsi lungo i 5245 metri della pista toscana, da sempre teatro di grandi eventi nell’ambito degli Acisport weekend, che per quanto riguarda il Campionato Italiano Gran Turismo, con la trasferta in terra toscana giunge a metà stagione anche nella serie Endurance, oltre che nella Sprint, traguardo raggiunto a Monza solo pochi giorni fa.

Come tradizione piloti e vetture saranno in pista da venerdì dalle ore 11.45 alle 12.45 per la prima sessione di prove libere, mentre la seconda andrà in scena dalle 17.10 alle 18.10. Sabato ultimo turno di prove libere dalle 10.40 alle 11.40, mentre le qualifiche andranno in scena a fine giornata dalle 18.40 alle 19.45. Domenica, la gara in programma sulla distanza di 120 minuti aprirà le attività agonistiche del pomeriggio con il semaforo verde che si accenderà alle ore 14.00.

La gara del Mugello sarà visibile sul canale 208 di Acisport TV, oltre che sul sito istituzionale e sulle pagine dedicate dei social con il commento di Guido Schittone e le interviste sullo schieramento ed in pit-lane di Laura Cola.

