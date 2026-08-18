Dal 2 al 4 ottobre torna la Scordia – Militello

Sicilia Promo Sport riporta in voga la 6^ edizione della gara catanese da sempre nel cuore di pubblico e piloti, sarà valida per il campionato Siciliano Velocità salita per auto storiche e moderne e assegnerà il 1° Memorial Pippo Baudo.

Catania, 18 agosto 2026. Dal 2 al 4 ottobre si svolge la Scordia – Militello, classica gara in provincia di Catania che assegnerà il 1° Memorial Pippo Baudo.

L’organizzazione della Sicilia Promo Sport, in accordo con Giovanni Burtone, Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania e la famiglia del pilastro della Televisione italiana, a cui proprio la cittadina catanese diede i natali, assegnerà il prestigioso riconoscimento al pilota che vincerà la competizione. Per la prima volta un premio legato al grande nome del presentatore, tra i più apprezzati della storia e sempre nel cuore di ogni italiano, viene consegnato in ambito sportivo automobilistico.

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La partenza sarà come da tradizione a Scordia, altro iconico Comune della provincia etnea, la cui Amministrazione con il Primo Cittadino Franco Barchitta, hanno accolto con enfasi il ritorno della apprezzata competizione nei luoghi a cui per diversi anni è mancata.

Il percorso ripropone gli affascinanti e selettivi 6,2 Km sulla SP 28 che collega i due comuni. Una porzione di territorio siciliano e catanese in particolare, ricco di tradizioni di storia scritta in famosi romanzi e tante meraviglie del barocco siciliano. Una zona dai tanti aspetti da conoscere ed apprezzare e di cui è facile innamorarsi, per la quale la scelta del periodo di inizio autunno favorisce la scoperta attraverso lo spettacolo delle sfide contro il cronometro.

Il programma prevede le verifiche nella giornata di venerdì 2 ottobre, le due salite di ricognizione al sabato e due salite di gara domenica 4 ottobre.

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