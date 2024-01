VOLLEY, LA RE BORBONE PALERMO ALL’ESAME DEL SIRACUSA

Riparte il campionato di Serie B dopo la sosta di fine anno. I biancazzurri sfidano a Solarino la sorprendente Paomar che occupa il secondo posto

PALERMO – 13 gennaio 2024 – Riparte, dopo un mese di sosta, il campionato di Serie B maschile di volley (girone I). Domani, 14 gennaio, la dodicesima giornata, la penultima di andata, vedrà la Re Borbone Palermo affrontare in trasferta la sorprendente Paomar Siracusa che con 23 punti occupa la seconda posizione, a 4 lunghezze dalla capolista Domotek Reggio Calabria. Appuntamento alle 18 al tensostatico “Triolo” di Solarino dove il sestetto di Nicola Ferro proverà a ribaltare il pronostico della vigilia e dare un seguito al successo ottenuto nell’ultimo turno del 2023 in casa contro il Papiro Fiumefreddo. Ci vorrà una Re Borbone al massimo della condizione per fermare la corsa degli aretusei che hanno collezionato 8 vittorie e 2 sconfitte nei dieci match fin qui disputati. Nove, invece, le partite giocate dai palermitani, con 4 vittorie e 5 sconfitte che hanno portato in dote 13 punti.

Il tecnico della Re Borbone Palermo, Nicola Ferro, avrà l’organico al gran completo avendo recuperato il secondo palleggiatore Riccardo Giordano, che ha smaltito la distorsione alla caviglia sinistra, e l’opposto Luigi Raneli, che si era strappato il polpaccio prima della sosta.

L’ALLENATORE NICOLA FERRO: “SERVE LA PARTITA PERFETTA”

“Si riparte con una partita difficile – ammette l’allenatore palermitano Nicola Ferro – e da giocare in un pallone tensostatico che non si presta alle nostre caratteristiche. La Paomar Siracusa è seconda in classifica e nessuno se l’aspettava, ma i fratelli Chiesa, l’opposto Nicolosi e l’esperto centrale Pappalardo stanno disputando un ottimo campionato, trascinando la squadra che in casa ha fatto vedere le cose migliori. Il loro livello, bisogna ammetterlo, è più alto del nostro, ma se ci stiamo con la testa possiamo lottare e dare filo da torcere. Servirebbe la partita perfetta, ci proveremo…”.

IL PRESIDENTE GIORGIO LOCANTO: “FIDUCIA NEL ROSTER”

“Speravamo di sfruttare questa sosta – dice Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Palermo – per rinforzare la rosa, ma il mercato non offre grandi possibilità se si è alla ricerca di quegli atleti che possano fare la differenza. Non siamo riusciti a concludere con un paio di elementi che avevamo contattato, ma restiamo vigili. Abbiamo grande fiducia nel nostro roster e la pausa è servita a compattare ancora di più la squadra. I ragazzi sono consapevoli delle loro qualità e di essere in grado di infastidire le rivali. Il girone di andata si chiuderà con due appuntamenti impegnativi, domenica in trasferta contro la Paomar Siracusa e poi in casa contro l’Aquila Bronte: fare punti contro due grandi sarebbe di ottimo auspicio in vista del ritorno”.

Il programma della 12/a giornata: Raffaele Lamezia-Domotek Reggio Calabria; Aquila Bronte-Bisignano; Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo; Viagrande-Ciclope Bronte; Callipo Vibo Valentia-Sicily Villafranca Tirrena. Riposano: Papiro Fiumefreddo e Letojanni.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 27 punti; Paomar Siracusa 23; Ciclope Bronte 22; Aquila Bronte 19; Letojanni 18; Raffaele Lamezia 17; Re Borbone Palermo 13; Bisignano, Callipo Vibo Valentia e Viagrande 9; Papiro Fiumefreddo 2; Sicily Villafranca Tirrena 0.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo (ore 18)

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte (ore 18)

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia (ore 18)

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo (ore 19)

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo (ore 17)

2 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena (ore 18)

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo (ore 18)

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande (ore 18)

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

