in occasione di Vinitaly, la Regione Siciliana sarà presente con una serie di appuntamenti dedicati a enogastronomia, cultura, enoturismo e comunicazione del vino, in programma presso il Padiglione 2 – Regione Siciliana, Veronafiere, Viale del Lavoro 8, Verona.

Segnaliamo che lunedì 13 aprile, alle ore 10.00, in occasione del taglio del nastro, sarà presente il presidente della Regione Veneto Stefani. Siamo lieti di invitarvi ai seguenti eventi:

Domenica 12 aprile, ore 17.30

La Vucciria – Sicilian Food Experience | Galati Catering

Moderano Nicola Prudente (Tinto) e Federico Quaranta (Fede), conduttori di Decanter di Rai Radio 2.

Interviene On.le Luca Sammartino, Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea della Regione Siciliana.

Lunedì 13 aprile, ore 11.45

Intervista On.le Luca Sammartino

Modera Gian Marco Chiocci, Direttore TG1.

Lunedì 13 aprile, ore 12.30 – 13.30

“Viaggio in Sicilia: le nuove frontiere dell’enoturismo”

Modera Gian Marco Chiocci, Direttore TG1.

Saluti istituzionali di On.le Luca Sammartino e Mariangela Cambria, Presidente Assovini.

Intervengono Filippo Galanti, Federica Fina, Filippo Magnani, Francesca Planeta, Federico Geremei e Giulio Perrone.

Lunedì 13 aprile, ore 15.00 – 15.45

“Comunicare il vino oggi: nuovi linguaggi e nuove percezioni del valore”

Modera Gian Marco Chiocci, Direttore TG1.

Intervengono On.le Luca Sammartino, Alessandro Circiello, Simona Geri, Chiara Giannotti, Giusi Battaglia e Fulvio Bellomo (Dirigente Generale, dipartimento agricoltura, Regione Siciliana).

Lunedì 13 aprile, ore 17.30 – 18.15

Inaugurazione mostra Assessorato Beni Culturali Regione Siciliana

“Millenni di storia e di vino. Le rotte del vino nel Mediterraneo”

Modera Roberta Garibaldi, Presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, docente presso l’Università degli Studi di Bergamo e vicepresidente della Commissione Turismo dell’OCSE.

Intervengono On.le Luca Sammartino, On.le Francesco Paolo Scarpinato, Luigi Biondo e Daniela Vullo.

Martedì 14 aprile, ore 10.30 – 11.30

“Nuove mappe del vino siciliano: mercati internazionali in trasformazione e nuovi equilibri globali”.

Intervista all’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea Regione Siciliana – On.le Luca Sammartino – Corriere della Sera.

Modera Lavinia Spingardi giornalista Sky TG 24. Intervengono On.le Luca Sammartino, Nunzio Castaldo, Isao Miyajima, Alberto Tasca, Livio Proietti, Fulvio Bellomo.

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