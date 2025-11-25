Villarosa: il Pd ha ricordato la figura di Angela Bottari

Oggi a Villarosa (En) per parlare di Agenda Femminista facendo pratica di ciò che ci ha spronato a fare Angela Bottari.

Come PD Sicilia abbiamo lanciato l’#Agenda #Femminista proprio come ci ha insegnato Angela Bottari: un impegno collettivo e plurale per portare avanti un’azione politica che affronti le disuguaglianze e costruisca diritti.

Perché la parità non è un tema di parte, ma la condizione necessaria per una società più giusta, libera e democratica.

Grazie a Katya Rapè e tramite lei a tutta la comunità democratica di #Enna per l’importante incontro organizzato oggi .

