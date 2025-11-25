Storie correlate

Soroptimist Club di Palermo 25 novembre insieme con le istituzioni contro la violenza di genere Inaugurazione nel Tribunale di Palermo di due stanze di ascolto protetto.

Riccardo Novembre 21, 2025 0
bambini kiwanis

Kiwanis CLub: La Torre di Federico II si veste di blu: Enna abbraccia i diritti dei bambini

Riccardo Novembre 21, 2025 0
due monasteri

Enna il 24 novembre evento: due Monasteri femminili

Riccardo Novembre 19, 2025 0

Ultime notizie

fiocco rosso

Ranger e Polizia Locale di Enna aderiscono alla Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne

Riccardo Novembre 25, 2025 0

Ambiente: Regione Siciliana, Enel e Lipu insieme per tutelare la biodiversità. Savarino: «Preserviamo la cicogna bianca e altre specie protette»

Riccardo Novembre 25, 2025 0

Risanamento Messina, consegnati lavori da 12,3 milioni per 60 alloggi a Fondo Basile. Schifani: «Rigenerazione urbana e inclusione sociale»

Riccardo Novembre 25, 2025 0

TRAPIANTO DI CORNEA, ECCELLENZE A CONFRONTO: A CATANIA LO STAGE CHE PUNTA SULLA QUALITÀ CHIRURGICA

Riccardo Novembre 25, 2025 0