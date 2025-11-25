Contro ogni forma di violenza: la comunicazione come leva di emancipazione

Il 28 novembre alla SAA – School of Management il convegno “Comunicare per superare” promosso da CAFID: accademiche, giornaliste, manager e imprenditrici unite per smontare stereotipi, barriere invisibili e linguaggi discriminatori nel mondo del lavoro

Torino, 25 novembre 2025

Nel giorno del 25 novembre, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, CAFID ricorda che la violenza non è solo quella fisica: esistono forme più sottili e pervasive — il mancato riconoscimento del valore professionale, i pregiudizi di genere sul lavoro, l’uso di linguaggi discriminatori in contesti organizzativi, le molestie e micro-aggressioni verbali o comportamentali — che possono incidere profondamente sulla vita delle donne e sulla loro possibilità di crescere, scegliere, realizzarsi.

Proprio per contrastare anche queste forme di violenza, spesso invisibili ma altrettanto devastanti, nasce la conferenza “Comunicare per superare: l’imprenditoria e la managerialità femminile tra pregiudizi e opportunità”, in programma venerdì 28 novembre 2025, presso la SAA – School of Management dell’Università di Torino (via Ventimiglia 115), all’interno del Torino Corporate Sustainability Forum 2025.

Il contesto del Forum

Il Torino Corporate Sustainability Forum 2025, promosso da SAA e Progesia, esplora come la parità di genere possa diventare una leva di trasformazione per imprese e organizzazioni.

La conferenza “Comunicare per superare” si inserisce in questo percorso con l’obiettivo di mettere in luce come la comunicazione possa contribuire a creare culture aziendali più inclusive, visioni di leadership aperte e narrazioni capaci di valorizzare pienamente il contributo femminile.

Le dichiarazioni

Antonella Roletti, Presidente CAFID

«La violenza contro le donne non si manifesta solo nei gesti più eclatanti: si annida anche in parole sminuenti, nella mancanza di riconoscimento professionale, nei silenzi forzati, nei “non è il tuo ruolo”. Contrastare queste forme di violenza significa trasformare culture e linguaggi, dare alle donne la possibilità di parlare e guidare. È questo lo spirito con cui abbiamo costruito il convegno del 28 novembre: uno spazio di consapevolezza e di riscatto.»

Elisa Mongiano, Presidente SAA – School of Management

«SAA crede nella formazione come strumento di emancipazione. Per questo ospitare un confronto di così alto livello è un atto di responsabilità verso la città e verso le nuove generazioni. La comunicazione è una chiave di accesso alla leadership: imparare a usarla bene significa costruire organizzazioni più giuste, innovative e capaci di includere tutti i talenti.»

Contro il “tetto di cristallo”

Il convegno riunisce donne che nei loro percorsi professionali hanno superato barriere, bias e ostacoli strutturali, affermandosi in contesti spesso maschili e competitivi: accademiche, manager, imprenditrici e professioniste della comunicazione che hanno reso la propria autorevolezza un esempio di trasformazione possibile.

Tra le voci principali, secondo il programma ufficiale:

Adriana Castagnoli, storica economista ed editorialista de Il Sole 24 Ore: aprirà i lavori con un intervento su narrazioni empowering e trasformazione culturale.

Marzia Camarda, autrice del Dizionario di Genere: analizzerà il linguaggio come strumento di equità e cambiamento.

Antonella Moira Zabarino, AD di Progesia: parlerà di comunicazione interna inclusiva e certificazione della parità di genere.

Paola Cassoni, Direttrice della Scuola di Medicina dell’Università di Torino: porterà esempi concreti di leadership femminile in ambito scientifico.

Sabrina Ghio, Region Procurement Italy – Ferrero

Maria Grazia Reynaldi, imprenditrice cosmetica (AIDDA)

Federica De Fazio, imprenditrice APID

Eleonora Chioda, giornalista, autrice di Beautiful minds

Elisa Mongiano, Presidente SAA – School of Management

Marina Chiarelli, Assessora alle Pari Opportunità della Regione Piemonte

Il panel sarà arricchito dagli interventi di Carlo Brumat (comunicazione strategica) e da una ricca rappresentanza di associazioni territoriali impegnate nella promozione della parità.

Il programma del convegno

15:30 – Saluti istituzionali

15:45 – Discussione sulla parità di genere in ambito aziendale e istituzionale

16:30 – L’esperienza di Fondimpresa e la certificazione UNI/PdR 125

16:45 – Il Dizionario di Genere con Marzia Camarda

17:15 – Avvio dei lavori con Adriana Castagnoli

17:30 – Costruire narrazioni empowering

17:45 – Strategie di comunicazione per le leader femminili con Carlo Brumat

18:00 – Media e digitalizzazione per la managerialità femminile con Eleonora Chioda

18:15 – Le sfide della comunicazione interna nelle aziende con Zabarino

18:30 – Testimonianze di imprenditrici e manager

18:50 – Tavola rotonda con associazioni e istituzioni

19:30 – Aperitivo di networking

Un appuntamento aperto a tutta la città

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, su prenotazione fino a esaurimento posti, e si concluderà con un aperitivo di networking.

