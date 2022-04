Vicenda Policlinico in provincia di Enna: nasce un Comitato Pro Policlinico

La doverosa mobilitazione messa in campo dalle istituzioni locali e supportata da numerose associazioni che hanno dato vita al comitato pro Policlinico prosegue senza sosta e con determinazione. Infatti, entro il 20 aprile p.v. tutti i consigli comunali della provincia di Enna, come già fatto dai rispettivi sindaci, delibereranno un ordine del giorno con cui si chiederà, alla Regione Siciliana, l’istituzione del Policlinico ad Enna, sede di ben due facoltà di Medicina. Il 20 aprile p.v. alle ore 18 presso la galleria civica di Enna è anche programmata una manifestazione pubblica. Questo non significa volere ledere l’autonomia gestionale, di sviluppo e visione territoriale dell’Università Kore, bensì applicare le più elementari regole di rappresentanza politico-istituzionale a difesa del nostro territorio e degli stessi studenti universitari. Quindi nessuna guerra tra città o province, men che meno agitazione di consiglieri contro chicchessia, ma normalissima dialettica politica. Piuttosto, mi farebbe molto piacere se qualcuno leggesse la deliberazione n.77 del 05.10.2021con la quale il consiglio comunale di Enna, organo principe della rappresentanza popolare ed eletto democraticamente, ha aderito su mia proposta, all’istituzione della conferenza permanente dei presidenti dei consigli comunali delle “aree interne e centrali della Sicilia”, attualizzando quanto auspicato dal presidente Salerno nel lontano 1995. Anno quest’ultimo memorabile per l’università Kore, di cui sembra il caso ricordare la genesi, che a differenza di altri atenei italiani, nasce dal determinante contributo finanziario ed amministrativo delle istituzioni locali; le stesse che oggi vengono redarguite dal presidente Salerno. Come non ricordare la protesta di politici, sindaci, amministratori, consiglieri provinciali e comunali, rappresentanti di categoria, dirigenti di settore, studenti che il 5 maggio 2005 bloccarono l’autostrada al fine di spingere il ministro della Pubblica Istruzione Moratti a firmare il decreto istitutivo dell’università Kore. Evidente che la politica ha fatto tanto per l’università Kore ed è per tali inconfutabili ragioni che merita maggiore rispetto. Rimango comunque fiducioso dell’attenzione che la governance della Kore riserverà alle istanze di quanti con sentimenti sinceri ed autentici continueranno a perseguire il solo interesse del bene comune.

Il Presidente del Consiglio comunale di Enna.

Paolo Gargaglione

Visite: 72