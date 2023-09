“VI° Concorso Internazionale dei Madonnari di Sicilia”

“Maria, Luce di Salvezza”,

15-16-17 Settembre 2023

Centro Storico Nicosia (EN) – Via Fratelli Testa.

Giunge alla sua sesta edizione, l’importante Concorso Internazionale dei Madonnari di Sicilia in concomitanza ai Solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Aiuto. Il centro storico di Nicosia ospiterà artisti da tutto il mondo, che gareggeranno in via Fratelli Testa durante l’arco dell’intero week end di metà settembre. I maestri dell’effimero provenienti da tutto il mondo con i loro colori riusciranno a regalare momenti emozionanti ai visitatori della manifestazione. Una formula ben rodata nel corso delle precedenti edizioni, che hanno visto la partecipazione di artisti da ogni angolo del mondo, Nigeria, Egitto, Bolivia, Giappone, Stati Uniti, Germania, Francia e da molti altri posti. In questa edizione saranno presenti anche molti artisti italiani in rappresentanza di altre manifestazioni e realtà simili a quella di Nicosia, come Taurianova, Grazie di Curtatone e Nocera ed anche rappresentanze di diverse scuole e tecniche e di pensiero. come la napoletana e la mantovana o la fiorentina. Per gli intenditori di quest’arte, questo è un’appuntamento importante e lo è anche per gli artisti che hanno modo di incontrarsi, una volta all’anno con le varie realtà dell’arte del gessetto su strada. Quest’anno il tema scelto è

“Maria Luce di Salvezza”, Maria è la Madre che crea vita, la Madre che prende la luce dal Padre, e illumina i propri figli donando salvezza nei momenti bui. Non mancheranno anche quest’anno iniziative per bambini con l’ormai consolidato workshop per bambini che si terrà in piazza Garibaldi.

L’evento è organizzato dall’associazione “Madonnari di Sicilia”, con il Patrocinio del Comune di Nicosia, del Comitato Maria SS. Dell’Aiuto, della Diocesi di Nicosia, e con il contributo dei cittadini Nicosiani.che supportano tanto l’iniziativa.

